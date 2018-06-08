Всегда с большим интересом читаю материалы Павла Казарина. Но в данном случае никак не могу согласиться с ним, считая, что изящно им сформулированные и подхваченные СМИ тезисы искажают ситуацию. Поэтому вынужден вступить в дискуссию.

Речь идет о материале "Война на аутсорсе", где Павел указывает на разницу между характером и технологией агрессии в Крыму и на Донбассе. По его мнению, захват Крыма был военной спецоперацией, а события на Донбассе – "классической историей про войну на аутсорсе".

…Начнем с того, что интервенцию осуществляло российское государство, работала государственная силовая вертикаль. И в Крыму, и на Донбассе изначально это были совместные действия ГРУ ГШ и ФСБ (как в виде спецподразделений, так и агентуры) – да, безусловно, с отличием в характере действий, но суть от того не меняется. Группа ИС подробно разобрала механизм обеспечения интервенции в нашей книге "Вторжение в Украину: Хроника российской агрессии".

Стоит вспомнить и тот факт, что дестабилизация осуществлялась не только на Донбассе и в Крыму, а еще в 7 областях Юга и Востока Украины. Одновременно. И везде схема была абсолютно одинаковая. Да, это именно "инициатива сверху". Да, это именно "официально санкционированная операция".

Отличие Крыма от других регионов было только в том, что в Крыму УЖЕ находились российские войска. После имитации "референдума" они открыто занялись обеспечением аннексии. А в других областях нашей державы Путин был вынужден действовать по-другому. Здесь ему нужно было подготовить почву для открытой интервенции.

Но этим занимались не "подрядчики". Для этого по одинаковой схеме сетью спецслужб РФ готовились силовые захваты ОГА "восставшим народом" от Одессы до Харькова. Для этого активно использовалась давно завербованная агентура, а также организованно ввозились "туристы Путина" (в Украине начали забывать этот термин, широко распространенный у нас во время событий весны 2014-го). В Одессу – из ПМР, в Харьков – из Белгорода, Воронежа, Ростова, и т.д.

Новости Хфутбольний шабаш у Мордорі цілком може стати Кремлю у пригоді

Вспомним, например, что ныне покойный террорист "Моторола" засветился в середине марта 2014-го именно в Харькове, задолго до появления на Донбассе, бандформирование "Оплот" (вошло в состав "1-го АК ДНР") - тоже "родом" из Харькова, где родилось как агентурная ячейка спецслужб РФ. Кампания Царёва – лишь небольшой видимый штрих в этой палитре.

Сценарий дестабилизации сработал только в Донецке и Луганске. Где из-за попустительства местных бонз Кремлю через свою агентуру удалось разогреть ситуацию до столкновений, которые и стали прикрытием для второго этапа - ввода российских ДРГ. Гиркин-Стрелков со своими "ополченцами" появился в Славянске вместе с штатной группой спецназа ГРУ, которая и захватила райотдел милиции и административные здания. Для её входа был организован коридор на границе, группа ИС сообщила об этом за 3 дня до захвата Славянска. Российский спецназ передал город гиркинцам, после чего был выведен, дабы сохранить легенду о "восставших шахтерах и трактористах".

Войти в тот же Харьков российский спецназ просто не успел, так как не было достаточного прикрытия в виде "восставшего народа", организованного агентурой ФСБ. Эскалацию пресекли украинские силовики. Российский план забуксовал, хотя Путин продолжал стягивать войска к украинской границе и "качать" ситуацию. Если бы план сработал еще в паре регионов, операция стала бы такой же "армейской", как и в Крыму.

Я согласен с Павлом в том, что в Кремле идет постоянная конкуренция между группировками, в том числе – и за контроль над оккупированной частью Донбасса. Мы об этом постоянно пишем. Но важно четко указывать, у кого какие роли.

Не "аутсорсеры" формируют повестку. Они лишь дополняют "картинку", маскируют суть вещей, когда стратегические параметры Кремль уже обозначил.

А суть в том, что с 2014 г. на полную мощность работает государственная машина РФ. Например, основную массу наемников с 2014 г. вербовали в РФ через сеть военкоматов Минобороны России. И "гуманитарные конвои" - это централизованная затея. И вооружение поставляли с армейских складов и баз хранения техники, а порой – и из боевого состава частей ВС РФ (вспомним командирские тетради с печатями в\ч ВС РФ в первых захваченных украинскими военными "Градах"), только после "решения сверху". И "Бук", который сбил гражданский самолет, заводили не "подрядчики". Не говоря уже об информационном прикрытии агрессии.

Концепт "война на аутсорсе", мне кажется, размывает вину кремлёвской верхушки, создает впечатление, что ответственность несут лишь отдельные группировки в Кремле, а не российская власть как таковая, во главе с Путиным. Такая интерпретация недопустима.