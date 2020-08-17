Кравчук заявил о желании Путина закончить войну на Донбассе и "слезы российских матерей"

Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Россия якобы устала от войны в Донбассе.

Такое мнение он высказал в интервью изданию "Сегодня". Он отметил, что слушает российского президента и министра иностранных дел и якобы чувствует: "они хотят, чтобы на Донбассе был мир". По его словам, "российские матери, чьи сыновья гибнут на Донбассе, плачут такими же горькими слезами, как и украинские".

"Я чувствую это. Я не гарантирую, что я уже все понял до деталей, заглянул, простите, в душу каждого из них. Но, думаю, России также надоела война, российские матери, сыновья которых гибнут на Донбассе, плачут такими же горькими слезами, как и украинские. Поэтому войне не может быть продолжения. Ее надо завершать миром", – отметил Кравчук.

Он подчеркнул, что если Россия не готова будет идти на уступки украинской стороне, то Украина будет вынуждена отказаться от Минского процесса.

"Если вдруг мы почувствуем, а я допускаю такое, что они не хотят никаких уступок, мы показываем, что мы готовы, а они говорят "нет"... Ну что ж, тогда, по крайней мере я, мне хватит мужества, силы и воли сказать: мы делали все, что могли, исходя из украинской законодательной базы, Конституции, международного права, но нас не услышали, поэтому я вижу, что Минский процесс не имеет перспективы. Мы начинаем искать другие возможности", – сказал Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравчук заявил, что в Верховной Раде даже близко нет голосов для изменения Конституции Украины, как того добивается Россия по Минским договоренностями в редакции 2015 года.

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