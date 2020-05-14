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14 мая • обновлено в 16:43
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Коронавирусом в Украине заразились 16 847 человек: статистика Минздрава на 14 мая

40.3т
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По состоянию на утро четверга, 14 мая, в Украине официально подтверждено 16 847 случаев коронавируса COVID-19. Из них 422 заражения были выявлены за последние сутки.

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Об этом сообщается на официальном сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины. Отмечается, что от эпидемии в стране уже скончались 456 человек (+17 за сутки). При этом выздоровели 4 143 человека (+477 за сутки).

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге отметил, что в стране впервые количество выздоровевших от коронавируса за сутки превысило число заболевших.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Позже информацию подтвердили и на официальной странице Минздрава в Facebook. По данным ведомства, в настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 654 случая;

  • Волынская область – 535 случаев;

  • Днепропетровская область – 781 случай;

  • Донецкая область – 117 случаев;

  • Житомирская область – 533 случая;

  • Закарпатская область – 791 случай;

  • Запорожская область – 347 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 1166 случаев;

  • Кировоградская область – 432 случая;

  • г. Киев – 2012 случаев;

  • Киевская область – 1067 случаев;

  • Львовская область – 904 случая;

  • Луганская область – 42 случая;

  • Николаевская область – 228 случаев;

  • Одесская область – 693 случая;

  • Полтавская область – 257 случаев;

  • Ривненская область – 1062 случая;

  • Сумская область – 158 случаев;

  • Тернопольская область – 1033 случая;

  • Харьковская область – 713 случаев;

  • Херсонская область – 165 случаев;

  • Хмельницкая область – 209 случаев;

  • Черновицкая область – 2516 случаев;

  • Черкасская область – 348 случаев;

  • Черниговская область – 84 случая.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Центр общественного здоровья

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 14 мая в Центр поступило 1263 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала 2020 года – 42590.

На брифинге министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал новые послабления карантина с 22 мая. Речь идет о проведении спортивных соревнований без зрителей, открытии гостиниц, проведении ВНО, а также запуске общественного транспорта и работе дошкольных заведений.

Коронавирусом в Украине заразились 16 847 человек: статистика Минздрава на 14 мая

Коронавирусом в Украине заразились 16 847 человек: статистика Минздрава на 14 мая

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
СНБО Министерство здравоохранения
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Tarr Dr
Tarr Dr
Дурят фраеров ушастых )))
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Platonov Dmitry
Platonov Dmitry
На Укроине за все время проведено более 180 тысяч тестов. Столько, сколько в России делается за день. Укроина не Россия. СУГС, ёпста!
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Белый господин
Белый господин
Нет информации, сколько тестов на 100 тысяч населения сделано. Без этих данных количество заболевших ничего не показывает.
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Tarr Dr
Tarr Dr
Белый господин, ВСЕГО на украине протестировали меньше, чем в России тестируют ЗА ДЕНЬ. Вот и судите, как и насколько дурят невежественных хуторян и кухарок.
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Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 16 847.

    Вылечились: 4143. Умерли: 456.

  • В мире заболели более 4,4 млн человек, погибли – 296 тысяч.

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