В Украине снова более трех тысяч новых зараженных COVID-19 за сутки: статистика Минздрава 19 сентября

Состоянием на утро, 19 сентября, в Украине официально коронавирусом (COVID-19) заразились 172 712 человек. Из них 3240 – за минувшие сутки.

Как свидетельствуют данные сайта СНБО, также всего выздоровели 76 754 (+1268 за сутки), скончались – 3516 (+48).

Больше всего новых зараженных зафиксировали в Киеве – 400, Тернопольская область – 311, Одесская– 281 и Львовская – 260. В столице и на Львощине также зарегистрировали больше всего смертей – 8 летальных случаев.

Отметим, что 18 сентября в Украине официально подтвердили 169 472 случая коронавирусной инфекции, за сутки – 3228.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на утро субботы, на 19 сентября, Индия опередила США и Бразилию по числу новых зараженных коронавирусом (COVID-19) в мире – 93 тысяч случаев. В Штатах – 51 тысяч, Бразилии – 40 тысяч. Также в Индии за сутки зарегистрировали больше всего летальных случаев – 1 221.