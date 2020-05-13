Коронавирус в Украине не отступит: инфекционист дал прогноз на май-июнь

Ежедневное количество заражений коронавирусом в мае-июне в Украине будет колебаться в пределах 300-400 случаев.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал врач-инфекционист и бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита. По его словам, это связано с характеристиками самого вируса, а также с тем, что у нас переболело незначительное количество людей, соответственно, иммунитета к инфекции не создано.

"Мы достигли "сглаживания кривой". Она имеет свои положительные последствия, но нам следует настраиваться на длительный марафон, который может продолжаться несколько месяцев. В течение лета постоянно будем иметь стабильное количество новых случаев. Это из-за самого вируса и небольшого процента людей, которые защищены от него естественно", – подчеркнул он.

Коронавирус в Украине kiev.vgorode.ua

По словам Курпиты, характеристика любой эпидемии связана с двумя основными показателями. Это количество людей, которые заболеют в течение всей волны, и количество тех, кто заболеет в течение одного дня.

"Количество инфицированных у нас не снижается, ежедневное число зависит от количества проведенного тестирования. За сутки 12 мая зафиксировали 356 больных, но это потому, что было проведено на 2 тыс. исследований меньше, чем в предыдущие дни", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Курпита сообщал, что в Украине необходимо менять подходы к карантину. Решение о его отмене или усилении в определенных регионах Украины должно принимать не государство, а местные власти.

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