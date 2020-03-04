Маски с серебром и книги о коронавирусе. Как торговцы зарабатывают на украинцах

Предприимчивые торговцы придумали, как заработать на коронавирусе. Теперь на сайтах объявлений можно отыскать предложения купить книгу о китайском вирусе, прослушать тренинг о том, как спастись от опасной болезни и даже приобрести специальные маски с ионами серебра.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Маски с серебром

На одном из сайтов бесплатных объявлений украинцам предлагают приобрести маски от коронавируса по акционной цене – всего за 896 грн. Раньше их можно было приобрести за 1,2 тыс. гривен.

"Многоразовые маски такого уровня есть в официально опубликованном документе, рекомендованном ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения) по борьбе с коронавирусом. Респираторы с клапаном выдоха, с ионами серебра используются для защиты дыхательных путей от аэрозолей твердых и жидких частиц. Именно так, по каплям, распространяется коронавирус!" – пишет продавец под ником FartStoks.

Маска с серебром стоит 960 грн. bigl.ua

И добавляет, что фильтрующий материал, из которого изготовлена ​​маска, позволяет захватывать болезнетворные бактерии. Сама маска лабораторно проверена и сертифицирована. В тестах, проведенных в Институте микробиологии Лодзинского технологического университета, маски показали высокое бактериостатическое и бактерицидное действие.

За 40 гривен учат читать анализы крови

А на сайте бесплатный объявлений OLX покупателям продают видеолекции "Научись читать свои анализы. Все о витаминах. Коронавирус". За 40 гривен обещают выслать записи готового материала, который можно будет посмотреть онлайн или скачать.

Обещают, что после просмотра зрители научатся самостоятельно разбираться в своих показателях крови, узнают то, что другие упускают из виду, смогут расшифровать информацию о вирусной и бактериальной нагрузке и о состоянии иммунитета. К тому же узнают все о гриппе, ОРЗ, коронавирусе и о том, как защититься от этих болезней.

olx.ua

Уже написали книгу

Несмотря на то, что первый случай вируса в Украине зарегистрирован 3 марта, писатель Игорь Прокопенко уже издал об этом книгу на 130 страниц. Ее тоже можно приобрести на сайте OLX.

Книгу про вирус-убийцу можно приобрести за 40 гривен. Правда, все 130 страниц – только в электронном виде.

olx.ua

"По официальной версии, источник заражения – рыбный рынок. Роковая случайность: кто-то торговал мясом диких животных, кто-то не вымыл руки перед едой… Можно ли доверять этой версии?" – завлекает читателя автор.

Шишки - от коронавируса

А вот Юлия из Киева выставила на продажу эксклюзивное средство от коронавируса – варенье из шишек. За баночку неизвестного объема просит 120 грн.

olx.ua

"Хвойные растения используются для борьбы с вирусами и простудами. Варенье – это самый лучший способ профилактики от гриппа! Аромат хвойных шишек борется с усталостью, сонливостью, повышает тонус организма, сопротивляемость болезням. Сосновые шишки эффективны в качестве отхаркивающего средства. При бронхите, пневмонии, астме и ОРВИ продукт помогает избавиться от мучительного кашля", – пишет Юлия.

Продажники пользуются моментом

Маркетологи объясняют, что коронавирус – одна из самых популярных тем в Украине, поэтому кто-то пытается на нем заработать. "Цены на маски взлетели, потому что они востребованы. А касательно других – доказать, что какое-то снадобье не помогает при вирусе – сложно. Для этого нужно заказывать дорогостоящие экспертизы, но никто не будет с ними возиться. Вот предприимчивые украинцы и пользуются моментом", – говорит маркетолог Влад Мокиенко.

Он добавляет, что если какой-то интернет-магазин напишет "Внимание, коронавирус!", а потом добавит, что вирус вирусом, но не стоит забывать, что скоро 8 Марта и любимым здесь можно приобрести подарки, то его популярность возрастет в разы.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 3 марта, в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах. Об этом заявил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабмине.

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