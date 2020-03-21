В Италии из-за коронавируса COVID-19 умерла третья гражданка Украины.

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Женщина 1960 г.р. погибла в медучреждении на территории провинции Бергамо. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины агентству "Интерфакс-Украина" 21 марта.

"К большому сожалению, мы получили официальное подтверждение третьей смерти гражданки Украины вследствие заболевания на COVID-19 в Италии", – рассказали в пресс-службе.

Коронавирус убил третью украинку в Италии. Иллюстрация

Украинские консулы уже установили связь с родственниками умершей украинки, а также с медицинским учреждением. Они оказывают необходимую помощь и содействие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Италии от коронавируса умерла украинка Раиса Малышева, которая работала в городе Ровато провинции Брешия.

Позже в сети сообщили, что в городе Романо ди Ломбардия, в провинции Бергамо, от коронавируса погибла еще одна гражданка Украины.

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