Главная Новости
21 марта • обновлено в 15:48
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Коронавирус убил третью украинку в Италии

3.7т
Читать материал на украинском

В Италии из-за коронавируса COVID-19 умерла третья гражданка Украины.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Женщина 1960 г.р. погибла в медучреждении на территории провинции Бергамо. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины агентству "Интерфакс-Украина" 21 марта.

"К большому сожалению, мы получили официальное подтверждение третьей смерти гражданки Украины вследствие заболевания на COVID-19 в Италии", – рассказали в пресс-службе.

Коронавирус убил третью украинку в Италии. Иллюстрация

Коронавирус убил третью украинку в Италии. Иллюстрация

Украинские консулы уже установили связь с родственниками умершей украинки, а также с медицинским учреждением. Они оказывают необходимую помощь и содействие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Коронавирус
Место
Италия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
11
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ttt ta
ttt ta
Интересно, пытались ли итальянцы её вообще лечить?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Livesey David
Livesey David
Ещё одна жертва безвиза
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Общество

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги