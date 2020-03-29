Коронавирус убил 55-летнего итальянца в день рождения дочери: трагическая история жертвы пандемии

55-летний итальянец Стефанио Каверо умер от коронавируса в тот же день, что и его отец несколько лет назад. Мужчина провел в реанимации 24 дня, но так и не смог победить болезнь.

Эти дни стали самыми трагическими в жизни его семьи, пишет местное издание iltirreno.gelocal.it. Его дочь-подросток весь свой день рождения накануне смерти отца провела в ожидании звонка из клиники. 16-летие стало для девочки горем. 26 марта Стефанио не стало.

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Трагедия еще и в том, что семья Стефанио, его дочь и жена Джузи, не могут заниматься похоронами любимого мужа и отца, они не смогут участвовать в прощальной процессии, поскольку сами находятся в изоляции. Им нельзя даже обняться с родными в эти тяжелые дни, поскольку вынуждены находиться на расстоянии метра друг от друга.

Стефанио со своей супругой iltirreno.gelocal.it

"Это бесчеловечно, не иметь возможности обнять сестру после смерти ее мужа, внучку после смерти ее отца", – говорят родственники.

Врачи предполагают, что Стефанио мог заразиться между 15 и 16 февраля, когда ездил участвовать в турнире по бильярду в Болонью. Семья также не сомневается в этом. Бильярд был его страстью. Он был участником команды, куда входят игроки из Ливорно, Пизы и Понтедеры. Два года назад его команда завоевала первое место в турнире в провинции Модена.

"Он был нашим добрым гигантом", – говорят о нем товарищи. Гигант, ростом 1,90 м, он был добродушным и всегда готовым всем помочь. Правда, во время последней поездки в Болонью, в команде были разногласия.

Семья до последнего надеялась на выздоровление Стефанио. Они приводили пример пациента №1 Кодоньо, который смог самостоятельно дышать после 20 дней подключения к аппарату. Но Стефанио не смог.

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