Коронавирус распространяется в Украине и мире: данные на 21 марта. Постоянно обновляется

Коронавирус в Украине продолжает набирать обороты. Вспышка COVID-19, которая началась в китайском городе Ухань еще в ноябре 2019 года, уже 3 марта добралась до Украины. Первый случай заболевания был зафиксирован в Черновцах.

Власти Украины пошли на радикальные меры и ввели ряд ограничений в связи с быстрым распространением заболевания в Европе. Карантин в Украине з-за коронавируса ввели 12 марта, предварительно он продлится до 3 апреля.

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Коронавирус распространяется в Украине РИА Новости

Что важно знать об атаке коронавируса

Коронавирусом в Украине заразился уже 41 человек.

Из них 25 инфицированных – жители Черновицкой области, 11 проживают в одном селе.

Пандемия унесла 11 405 жизней, всего в мире заболели более 276 тыс. человек.

Почти 92 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания.

Главное за день, 21 марта

06:15 – В Крыму с масштабом отметили шестую годовщину аннексии Россией украинского полуострова, несмотря на пандемию COVID-19.

05:46 – Первая ракетка Украины Элина Свитолина вместе со своим бойфрендом, французским теннисистом Гаэлем Монфисом записали смешное видео про панику, связанную с коронавирусом.

01:34 – Состояние здоровья 25 жителей Черновицкой области, у которых диагностировали коронавирус, стабильное, но у двух обнаружили пневмонию.

01:29 – Чартерный спецрейс итальянских авиалиний 25 марта доставит 125 граждан Украины, которые застряли в Риме из-за коронавируса.

00:59 – В Черновцах, где подтвердили 25 случаев нового коронавируса, детям до 14 лет запретили выходить из дома без сопровождения родителей.

00:58 – В мире с беспрецедентной скоростью ведутся разработки около 20 вакцин от нового коронавируса COVID-19.

00:30 – В Тернопольской области, где зарегистрировали первый подтвержденный случай заболевания короновирусом, вводят режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать с 21 марта.

00:06 – Первый житель Львова, у которого 20 марта подтвердили коронавирус, уже выздоровел.

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