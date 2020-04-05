Коронавирус распространился из лаборатории Китая? Всплыл инсайд разведки Британии

Правительство Великобритании опасается, что пандемия коронавируса могла быть вызвана утечкой из китайской лаборатории.

Издание Daily Mail со ссылкой на информацию из источников пишет, что такая версия "больше не сбрасывается со счетов". Вечером 4 апреля один из членов COBRA (чрезвычайный правительственный комитет во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном. – Ред.) заявил, что последние данные разведки говорят о возможности утечки, хоть и не исключают основную версию с заражением от животного. Правда, несмотря на заявления COBRA, правительство Великобритании все же не признает такую версию.

Но тем не менее, лабораторий, которые подошли бы для такого в Ухане, как минимум, две.

Что за лаборатории?

В Ухане находится Институт вирусологии – самая передовая лаборатория такой направленности на материковом Китае. Находится он всего в 16 километрах от рынка, откуда пошло заражение.

В 2018 году китайская государственная газета People's Daily заявила, что в лаборатории готовы проводить эксперименты с высокопатогенными вирусами, по типу Эболы. И именно ученые этого института первые предположили, что геном COVID-19 на 96% совпадает с коронавирусом у летучих мышей.

Институт вирусологии в Ухане Wuhan Virology Institute

Кроме того, по словам издания, можно было встретить неподтвержденные сообщения о том, что работники института заразились коронавирусом, испачкавшись кровью животных, а после разнесли инфекцию по городу, с чего якобы и началось массовое заражение.

Еще один гипотетический источник заражения – Уханьский центр контроля заболеваний, который находится всего в пяти километрах от того самого рынка. В этом месте проводили эксперименты на животных, в том числе, и на летучих мышах, чтобы изучить способы передачи коронавирусов.

Работали с нарушениями?

Американский эксперт по биобезопасности профессор Ричард Эбрайт из Института микробиологии им. Ваксмана Университета Рутгерса сказал, что он видел доказательства того, что ученые из Центра контроля заболеваний и Института вирусологии изучали вирусы, не придерживаясь техники безопасности. Мол, для этого нужен уровень защиты класса 4, а они использовали только класса 2. Он, по словам профессора, обеспечивает минимальную защиту от заражения.

Также он добавил, что ничего не указывает на то, что вирус вывели специально, но вполне возможно, что просто в лаборатории произошла некая авария.

Такую же информацию опубликовал Южно-Китайский технологический университет, но вскоре статья была удалена. Интересно, что изначально в Китае считали нулевым пациентом Хуан Яньлин, которая работала в Институте вирусологии. Правда, там назвали информацию фейком и сказали, что Яньлин уехала еще в 2015 году.

Уханьский центр контроля заболеваний Jessica McGowan

Китай не согласился, но перестраховался

Пекин отрицает подобные версии, но издал законы, которые призывают к улучшению управления вирусами и средств для обеспечения "биологической безопасности".

В 2004 году утечка из китайской лаборатории уже привела к вспышке тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), убив одного человека и заразив девять других.

Тогда китайское правительство заявило, что утечка произошла в результате халатности, и пять высокопоставленных чиновников Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний были наказаны.

Институт вирусологии в Ухане Global Look Press/Yin Gang/ZUMAPRESS

Китайское посольство не стало комментировать Daily Mail эту версию. Тем не менее, реагируя на сообщение о том, как китайцы столкнутся с "расплатой" со стороны Британии за вспышку вируса, Цзэн Ронг из посольства пишет:

"Такие сообщения полностью игнорируют огромные усилия и огромные жертвы Китая и его народа, и отрицают значительный вклад Китая в здоровье и безопасность населения мира".

По его словам, Китай полностью содействовал миру в вопросе борьбы с коронавирусом – предоставлял нужную информацию, принимал строгие меры по сдерживанию, помогал опытом и так далее.

Напомним, что OBOZREVATEL уже писал о том, что возможным источником появления COVID-19 стала лаборатория Института вирусологии.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!