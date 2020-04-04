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4 апреля • обновлено в 07:41
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Коронавирус продолжил атаку на мир и Украину: статистика на 4 апреля. Постоянно обновляется

5.7т
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Коронавирус в мире перешагнул отметку в 1 млн зараженных и вернулся в Китай, где из-за второй волны пандемии снова ввели строгий карантин.

В Украине подтверждено уже 1072 случая заболевания. Лидирует Черновицкая область – там коронавирус нашли уже у 203 человек. Из-за этого всю область перевели на полную изоляцию.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус продолжил атаковать мир и Украину

Коронавирус продолжил атаковать мир и Украину

Что важно знать об атаке коронавируса

  • Из-за COVID-19 в Украине погибли уже 27 человек, вылечились – 23. В стране лабораторно подтверждены 1072 случая.

  • Во всем мире коронавирусом заразились более 1 млн 99 тыс. человек, умерли свыше 58 тысяч, более 226 тысяч вылечились.

  • С начала эпидемии COVID-19 в Италии скончались более 14 тысяч человек, однако тенденция пошла на спад.

  • США продолжают удерживать лидерство в антирейтинге – там уже более 277 тысяч больных.

Коронавирус продолжил атаку на мир и Украину: статистика на 4 апреля. Постоянно обновляется
Коронавирус продолжил атаку на мир и Украину: статистика на 4 апреля. Постоянно обновляется
Коронавирус продолжил атаку на мир и Украину: статистика на 4 апреля. Постоянно обновляется

Главное за 4 апреля

02:28 – Уровень смертности от коронавируса в штате Нью-Йорк достиг нового максимума – 562 человека за сутки. За последние 24 часа ежечасно умирало 23 человека, заявил губернатор штаба Эндрю Куомо,

02:06 – Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в пятницу, 3 апреля, посетил Тернопольскую область, которая стала одним из эпицентров распространения коронавируса COVID-19 в стране. Он проинспектировал больницы и пообщался с персоналом, а также провел заседание областного штаба.

Коронавирус продолжил атаку на мир и Украину: статистика на 4 апреля. Постоянно обновляется

01:45 – Украинцев, прилетевших с Бали до полного закрытия границ из-за вспышки коронавируса, отпустили с обсервации. Для них, и всех граждан что прибыли в страну до 31 марта, МОЗ создало особые условия, позволяющие не находиться на обсервации 14 дней.

00:35 – В Черновицкой области на двое суток вводят режим максимального ограничения передвижения. Это первая область в Украине, которая ввела комендантский час. Он будет действовать с 13:00 субботы, 4 апреля, до 6:00 понедельника, 6 апреля.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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