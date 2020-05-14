Коронавирус может стать "вечной" болезнью – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что коронавирус может остаться с человечеством навсегда, став эндемическим, как и ВИЧ.
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В этой связи эксперты призвали мировое сообщество к совместным усилиям по борьбе с ним, передает Reuters.
"Этот вирус может стать еще одним эндемическим вирусом и никогда не исчезнуть. Важно, чтобы мы были реалистами. И я не думаю, что кто-то может предсказать, когда эта болезнь исчезнет. Нет никаких обещаний и дат. Эта болезнь может перерасти в длительную проблему. Или нет", – сказал эксперт по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майк Райан.
Коронавирус
Вместе с тем, он признал, что мир взял ситуацию под контроль, однако, чтобы сохранить его, понадобятся огромные усилия – даже после изобретения вакцины.
В подтверждение своих слов Райан напомнил, что человечество, например, изобрело вакцину от кори, однако эта болезнь все равно не исчезла и является опасной.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в ВОЗ заявили, что пока ни одно из лекарств не может полностью остановить COVID-19, а разработка вакцины будет довольно сложной.
Тем временем, директор Института фармакологических исследований им. Марио Негри в Милане доктор Джузеппе Ремуцци спрогнозировал, что новый тип коронавируса COVID-19 может потерять свою силу и исчезнуть еще до появления вакцины против этой болезни.
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