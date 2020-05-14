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14 мая • обновлено в 16:40
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Коронавирус может стать "вечной" болезнью – ВОЗ

7.5т
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Всемирная организация здравоохранения предупредила, что коронавирус может остаться с человечеством навсегда, став эндемическим, как и ВИЧ.

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В этой связи эксперты призвали мировое сообщество к совместным усилиям по борьбе с ним, передает Reuters.

"Этот вирус может стать еще одним эндемическим вирусом и никогда не исчезнуть. Важно, чтобы мы были реалистами. И я не думаю, что кто-то может предсказать, когда эта болезнь исчезнет. Нет никаких обещаний и дат. Эта болезнь может перерасти в длительную проблему. Или нет", – сказал эксперт по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майк Райан.

Коронавирус

Коронавирус

Вместе с тем, он признал, что мир взял ситуацию под контроль, однако, чтобы сохранить его, понадобятся огромные усилия – даже после изобретения вакцины.

В подтверждение своих слов Райан напомнил, что человечество, например, изобрело вакцину от кори, однако эта болезнь все равно не исчезла и является опасной.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Тег
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
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