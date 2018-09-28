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Константинополь привел исчерпывающие доказательства независимость церкви Украины: РПЦ восстала

12.5тЧитать материал на украинском

Константинопольский патриархат обосновал решение предоставить Украине автокефалию, опубликовав 29-страничный текст "Вселенский престол и церковь Украины - говорят документы".

В труде приводятся данные из архивов, которые доказывают ее независимость от Московского патриархата, сообщает российское издание РИА Новости.

Историческое исследование проводилось при поддержке образовательного фонда банка National Bank of Greece. В нем утверждается, что Константинополь никогда не передавал Киевскую митрополию, на основе которой возникла Украинская церковь, в каноническую территорию Московского патриархата. Право хиротонии (священства), согласно документу, было предоставлено Москве "по финансовым причинам", "из необходимости" и "носило временный характер".

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"Официальные документы свидетельствуют о том, что Константинопольская церковь никогда не изменяла де-юре свои канонические права на церковь Украины... Таким образом, Вселенский патриарх имеет право и обязанность проявлять материнскую заботу о церкви Украины в каждом случае, когда сочтет необходимым", - поясняется в тексте.

В Русской православной церкви раскритиковали исторические данные, опубликованные Константинополем. Представители Московского патриархата подчеркнули, что все сведения нуждаются в проверке, а сама ситуация требует серьезной научной дискуссии. В РПЦ, например, сказали, что в известных документах не прописан временный характер передачи Киевской митрополии.

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"В некоторых комментариях представителей Константинопольского патриархата, включая и константинопольского патриарха Варфоломея, звучала трактовка документов 1686 года как якобы представляющих только временное право патриархов Московских рукополагать митрополита Киевского. На самом деле документы свидетельствуют об обратном – никакой речи о временном характере этого решения в них не содержится, так же, как и представлений о неполном характере юрисдикции Московского патриархата над Киевской митрополией", - заявил замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было названо имя будущего главы единой церкви Украины.

Место
Украина
Объекты
церковный конфликтединая церковьУПЦ КПУПЦ МПРПЦ
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ParaDox
ParaDox
Русское Воеводство - московиты это ваши предки? вы приходите на обоз обгадить могилы ваших предков? вы хоть понимаете истоки всего руського или ублюдкам предавшим своих истинных предков это не надо?
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Petro Poroshenko
Petro Poroshenko
ParaDox, Хохол, ты не казак, ты раб поляков. Русский князь ошибку совершил, когда приобрёл вас по акции Киев плюс хохлы в подарок
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Казломордые тупорылые пздц, шесть раз историю переписали, архивы Киево-Печерской лавры сожгли, кучу документов уничтожили, кучу сфальсифицировали, сцуко одного не учли, с развитием интернета любой пользователь, умеющий открывать гугл-переводчик, может черпать информацию из других, более чистоплотных источников. Ржу-нимагу наблюдая как кацапы постоянно Википедию переписывают, но рузультат один - идиотизм
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Богдан Олег
Богдан Олег
Кацапездолы и их прихлебатели любят утверждать,что в Украине церковь отделена от государства.У меня вопрос к суперправославным скрепоносцам.А что тогда вас так волнует автокефалия Украинской Православной Церкви?
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