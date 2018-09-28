Константинополь привел исчерпывающие доказательства независимость церкви Украины: РПЦ восстала

Константинопольский патриархат обосновал решение предоставить Украине автокефалию, опубликовав 29-страничный текст "Вселенский престол и церковь Украины - говорят документы".

В труде приводятся данные из архивов, которые доказывают ее независимость от Московского патриархата, сообщает российское издание РИА Новости.

Историческое исследование проводилось при поддержке образовательного фонда банка National Bank of Greece. В нем утверждается, что Константинополь никогда не передавал Киевскую митрополию, на основе которой возникла Украинская церковь, в каноническую территорию Московского патриархата. Право хиротонии (священства), согласно документу, было предоставлено Москве "по финансовым причинам", "из необходимости" и "носило временный характер".

"Официальные документы свидетельствуют о том, что Константинопольская церковь никогда не изменяла де-юре свои канонические права на церковь Украины... Таким образом, Вселенский патриарх имеет право и обязанность проявлять материнскую заботу о церкви Украины в каждом случае, когда сочтет необходимым", - поясняется в тексте.

В Русской православной церкви раскритиковали исторические данные, опубликованные Константинополем. Представители Московского патриархата подчеркнули, что все сведения нуждаются в проверке, а сама ситуация требует серьезной научной дискуссии. В РПЦ, например, сказали, что в известных документах не прописан временный характер передачи Киевской митрополии.

Новости Белорусская церковь также захотела получить автокефалию

"В некоторых комментариях представителей Константинопольского патриархата, включая и константинопольского патриарха Варфоломея, звучала трактовка документов 1686 года как якобы представляющих только временное право патриархов Московских рукополагать митрополита Киевского. На самом деле документы свидетельствуют об обратном – никакой речи о временном характере этого решения в них не содержится, так же, как и представлений о неполном характере юрисдикции Московского патриархата над Киевской митрополией", - заявил замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было названо имя будущего главы единой церкви Украины.