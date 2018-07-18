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Коммунальная катастрофа в Украине: назван город, который останется без воды первым

1.7тЧитать новость на украинском

Вице-президент Ассоциации водоканалов Украины "Укрводоканалэкология" Ольга Бабий рассказала, что в Харькове запасов хлора для обеззараживания воды осталось максимум до 22 июля.

"Запасов хлора в "Харьковводоканале" осталось до конца субботы - начала воскресенья. Это уже финишные остатки, далее неоткуда перераспределять, потому что эту неделю мы потратили на то, чтобы перераспределить между водоканалами, имеющими критические нехватки хлора, который был у других предприятий", – заявила она в комментарии "112 Украина".

До этого председатель ассоциации "Укрводоканалэкология" Александр Шкинь сообщил, что проблемы с наличием хлора появились в четырех областных центрах. Худшая ситуация оказалась в Харькове, Кропивницком и Запорожье.

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Отмечается, что в Киеве хлора хватит приблизительно на месяц. В свою очередь, в Харькове счет идет на дни.

Как сообщал OBOZREVATEL, монополист на рынке жидкого хлора "Днепразот" бизнесмена Игоря Коломойского прекратил свою работу и потребовал у правительства снизить цены на газ.

16 июля заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации Светлана Михайловская рассказала, что предприятия по производству напитков Coca-Cola и Carlsberg приостанавливают производство. Позже производитель пива прокомментировал ситуацию.

Персона
Ольга Бабий
Место
УкраинаХарьков
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