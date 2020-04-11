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11 апреля • обновлено в 10:06
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Комендантский час в Украине: Нацполиция расставила точки над "і"

1.5т
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Решение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций об ограничении передвижения граждан в Украине носит только рекомендательный характер.

В то же время в условиях чрезвычайной ситуации допускаются ограничения работы общественного транспорта, предприятий и организаций, сообщили на сайте Национальной полиции Украины.

"В ряде регионов местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о временном запрете гражданам выходить из дома (с 13 часов 11 апреля по 06 часов утра 13 апреля). Впрочем, это решение комиссии носит исключительно рекомендательный характер, ведь комендантский час возможен только при условии введения правового режима чрезвычайного положения", – говорится в сообщении.

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Автор
Карина Бондаренко
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