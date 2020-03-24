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24 марта • обновлено в 22:07
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Не только маски и перчатки: Комаровский указал на неочевидную опасность COVID-19

1.4т
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В связи с пандемией коронавируса украинский врач-педиатр Евгений Комаровский предупредил, что помимо защиты лица масками и рук перчатками необходимо прикрывать длинные волосы, так как их часто трогают руками.

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Об этом он рассказал в своем видео, опубликованном на YouTube-канале во вторник, 24 марта (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Евгений Комаровский

Евгений Комаровский

Коллаж

Врач обратил внимание на фото кассира в супермаркете, где женщина работала с собранными, но не прикрытыми волосами.

"Человек, который все время контактирует с деньгами, не имеет головного убора. Волосы – это потенциальный источник накопления вируса... Любая женщина поправляет прическу. Поэтому защитные шапочки, косынки, что-то, что защищает волосы, это крайне актуально", – сказал Комаровский.

Не только маски и перчатки: Комаровский указал на неочевидную опасность COVID-19

Скрин видео

Он также напомнил, что каждый "выход в массы" – это потенциальный риск. "Это касается не только пожилых, это касается каждого. Вы должны сделать все для того, чтобы вы выходили в супермаркет максимум, самое частое, – это раз в неделю, а лучше в две. Чтобы вы тщательно к этому готовились в плане одежды, которую вы обработаете, и так далее", – призвал врач.

"На сегодня во всех местах где возможно такое явление как очередь... должна быть разметка", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, Евгений Комаровский считает, что такая критическая ситуация со смертностью от коронавируса в Италии сложилась из-за коллапса в системе здравоохранения.

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Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
Теги
вирус супермаркет видео врачи
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