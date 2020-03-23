Известный украинский врач Евгений Комаровский посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому в первую очередь для борьбы с коронавирусом исследовать тела умерших.

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Своим мнением он поделился в интервью журналистке Алесе Бацман (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Первое, что я бы сделал, – распорядился немедленно исследовать всех умерших. Во-вторых, я бы сформулировал четкие информационные месседжи для населения, которые противоречат тому, чему всех учили: заболел – иди к врачу. Нет, заболел – сиди дома", – отметил он.

Комаровский сказал Зеленскому, что делать с коронавирусом

Комаровский также заявил, что "в условиях беззакония" трудно бороться с болезнью.

"Я приведу тебе простой пример. Мой товарищ в Харькове поехал на авторынок – ему нужно было купить колесо. Ему сказали, что такое колесо стоит тысячу гривен. Он сказал, что это дорого и уехал. А на следующий день авторынок закрыли. Он нашел этого продавца, приехал к нему. Тот говорит: "Колесо стоит 1400 грн". "Почему 1400?! Вчера же стоило тысячу!" – "Потому что теперь мы должны отдать 400 грн тем, кто [завтра придет к нам с проверкой]"… Я тебе ответил на вопрос, что бы я сделал, если бы был президентом? Никакой президент не может быть президентом в условиях беззакония", – пояснил Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Комаровский рассказал украинцам, как нельзя защититься от коронавируса.

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