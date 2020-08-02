Командование ВСУ поздравило Воздушные силы зрелищным видео

Командование Вооруженных сил Украины поздравило личный состав и ветеранов Воздушных сил ВСУ с их профессиональным праздником, который отмечается 2 августа.

В частности, командующий Воздушных сил генерал-полковник Сергей Дроздов обратился к воинам в видеоприветствии (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Воздушные силы являются надежным гарантом безопасности нашего государства и защиты воздушных границ, недопущения посягательств на наши территории", – сказал он.

Дроздов сообщил, что находится на аэродроме, где закончилась очередная летная смена и летчики выполнили свои учебно-боевые задачи.

"Мне хочется поблагодарить всех за настойчивость и за то, что мы можем каждый год достигать новых результатов", – добавил командующий.

Также к поздравлениям присоединился министр обороны Украины Андрей Таран.

"Мастерство и профессионализм украинских военных летчиков известны не только в Украине, но и за ее пределами – благодаря участию в операциях и учениях, авиационных показах и шоу", – отметил он.

Глава Минобороны не сомневается, что так же уверенно будут решены и следующие задачи, среди которых модернизация и повышение коэффициента боевого потенциала авиации, техники зенитных ракетных и радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, летчиков и ветеранов поздравили главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Корнийчук и командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Приветствие министра обороны Андрея Тарана mil.gov.ua

Поздравления главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака mil.gov.ua

Поздравление начальника Генштаба ВСУ Сергея Корнийчука mil.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов Воздушных сил ВСУ и затронул тему мира.