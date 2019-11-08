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8 ноября • обновлено в 15:52
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Сергей Притула
Сергей Притула
Украинский комик и телеведущий Все статьи автора

Коли від мене ти пішла, я горько плакав...

503 Читать материал на украинском

Антон з Жашкова просив передати, що з Марічкою вони вже давно не мешкають разом. І з цього приводу вірш:

Коли від мене ти пішла, я горько плакав.

Обидва локтя іскусав, пропив ларьочки гриль.

На пост твій в інстаграмі я натрапив...

Заплакав ще раз і зламав костиль!

Здравствуйте соотечественники! 6 ноября 1943 года, войска 1-го Украинского фронта (генерал армии Н.Ф. Ватутин) в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов столицу Украины г. Киев. Почему для меня это событие стало важным, приобрело очень ценное значение? Ведь ещё пять лет назад, я не писал об этом, не выкладывал такие посты. Ведь ещё пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты. Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной Войны. Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину. Что на День Победы 9-го мая молодежь будет оскорблять ветеранов, а сотрудники полиции не только не будут пресекать такие действия, а сами будут способствовать этому, заставлять ветеранов и даже детей снимать пилотки с красными звёздами. Что будет война, и будут гибнуть много людей, наших людей! Старики, женщины и дети, наши дети! Я много чего не мог себе представить, и даже сейчас перечитывая написанное я не могу поверить, что это происходит в действительности, мне кажется, что это кошмарный сон, затянувшийся на долгие годы... Это не сон. Это боль, это рваная рана на сердце. Но есть надежда, есть надежда, что как и семьдесят шесть лет назад Киев будет очищен от фашисткой нечисти, от нелюдей, которые хотят чтобы мы предали память наших великих предков, предали Родину, предали себя и предали своих детей. Ничего у вас гады не получится. Теперь за эту память я зубами держаться буду. Буду держаться по многим причинам, и ещё потому, что в составе 1-го Украинского фронта, под командованием Николая Фёдоровича Ватутина и Георгия Константиновича Жукова, прошёл всю войну и погиб в апреле сорок пятого года мой прадед Пётр Андреевич Молочный. И это моя ценность. Буду помнить и чтить я, значит будут помнить и чтить мои дети, а значит великий подвиг и победа нашего народа, наших предков - бессмертны. С праздником! Ура!

Допис, поширений А.С. Молочный (@molochnyi)

P.S. Панове, прошу не влаштовувати фестиваль образ у коментах. Вас цікавила моя реакція і ви просили мене відреагувати на інфопривід. Я відреагував. Образи - у себе на сторінках. У мене - ні. Мені це доволі боляче. Сам факт цього інфоприводу. Дякую за розуміння.

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Автор
Сергей Притула Сергей Притула
Темы
Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Персона
Андрей Молочный
Место
Украина
Тег
пропаганда
Источник
Источник: Facebook Сергія Притули
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Ш. Олег
Ш. Олег
Пропоную у вiршi помiняти слово "натрапив" на "накакав" - рима стане виразнiшою, та й змiстовно не зашкодить. :)
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Ш. Олег
Ш. Олег
Пропоную помiняти у вiршi слово "…натрапив" на "…накакав" - рима стане чiтчiшою, та й змiстовно пiдiйде. :)
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