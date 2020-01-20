"Когда я был мальчиком..." Зеленский поделился личным о вере и Боге

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что верит в Бога, в то же время вопрос религии для него очень личный.

Об этом он заявил в интервью изданию The Times of Israel. А также рассказал, в каких случаях обращается за помощью к Всевышнему.

"Когда я был мальчиком, у меня было одно отношение, сейчас – другое. Я никогда не говорю о религии и Боге, потому что у меня есть собственное мнение об этом", – отметил глава государства.

Владимир Зеленский признался, верит ли он в Бога

По его словам, он рос не в ортодоксальной, а в "обычной советской еврейской семье". А большинство, подчеркнул он, таких семей в СССР не были религиозными, и "религии в советском государстве как таковой не было".

"Конечно, я верю в Бога. Но обращаюсь к нему только в те моменты, которые являются для меня личными и важными, и в местах, где я чувствую себя комфортно", – признался Зеленский.

Кроме этого, добавил, что в Украине нет проявлений антисемитизма.

"У меня еврейская кровь. Я – президент. Никому нет до этого дела. Никто об этом не спрашивает", – сказал он.

Ранее OBOZREVATEL опубликовал самое интересное и главное из большого интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое 19 января появилось на сайте издания The Times of Israel.

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