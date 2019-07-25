Когда в Украину вернется жара: синоптик дала неожиданный прогноз

Уже в пятницу, 26 июля, в Украине ожидается повышение температуры воздуха: он прогреется до +23...+ 27 градусов, а на юге до +28...+ 30. На выходные столбики термометров продолжат подниматься.

Об этом сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Так, по ее словам, 27 и 28 июля в большинстве областей предполагается +24...+ 29, а в южных регионах – около +29...+ 33 градусов.

"Дожди с грозами наиболее вероятны на западе и востоке. На севере, центре и юге будет сухо и солнечно", – отметила синоптик.

Потепление Центр черкасских медиа

Она добавила, что в Киеве 26 июля ожидается +24...+ 26 градусов с постепенным повышением на выходных до +26...+ 29; местами в воскресенье, 28 июля, столбик термометра поднимется до +30 градусов.

"Вероятность дождя в столице незначительная, максимум локальные на окраинах. Будет много солнца и много тепла", – написала Диденко.

По ее словам, сильная жара на выходных покинет Францию и Бельгию: там температура воздуха упадет до +22...+ 26 градусов, а вот "горячо" будет на Балканах и западном побережье Черного моря.

"Можете ремонтировать сачки для бабочек, доставать сарафанчики и шорты и радоваться, что мы не в Париже", – подытожила синоптик.

Погода Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, появился точный прогноз погоды на август-2019. Также метеоролог рассказала, каким будет сентябрь в Украине.

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