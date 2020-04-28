Главная Новости
28 апреля • обновлено в 14:26
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Когда в Украине закончится эпидемия COVID-19: ученые вычислили дату

31.7т
Читать материал на украинском

Ученые из Сингапура спрогнозировали возможную дату окончания пандемии коронавируса COVID-19 в мире и в каждой из стран. Среди прочего смоделировано развитие ситуации и в Украине.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

По их расчетам, это наступит 8 июня 2020 года, сообщается на сайте Data-Driven Innovation Lab. Пик эпидемии коронавируса в Украине якобы уже миновал. К 19 мая страна преодолеет 97% всех случаев заболевания, к 29 мая – 99%, а к 8 июня – 100%.

Эпидемия коронавируса в Украине может закончиться 8 июня

Эпидемия коронавируса в Украине может закончиться 8 июня

Data-Driven Innovation Lab

Отмечается, что прогноз базировался на основе данных ежедневного мониторинга новых случаев инфицирования. В его основу легла так называемая модель SIR, которая учитывает количество людей, подверженных риску заражения, уже зараженных и тех, кто выздоровел.

Изучая статистику этих показателей из разных стран мира, ученые смогли оценить кривую жизненного цикла пандемии и спрогнозировать ее последний этап.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита считает, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине, скорее всего, пришелся на период 24-27 апреля.

  • А по прогнозу украинских ученых из Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, эпидемия коронавируса продлится в Украине до конца апреля, заболеет 45 тысяч граждан и 3 тысячи умрет.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
11
9
Смешно
18
Интересно
9
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9410.

    Вылечились: 992. Умерли: 239.

  • В мире заболели уже почти 3,1 миллиона человек, погибли – более 210 тысяч.

  • Китай подловили на вранье о происхождении коронавируса: что не сходится.

  • ВОЗ сделала тревожное заявление о пандемии: это еще не конец.

  • В Украине может не быть пика коронавируса: в Минздраве назвали ключевое условие.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги