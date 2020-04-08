Когда в Украине могут отменить карантин: в Минздраве назвали сроки

Делать прогнозы об окончании карантина в Украине из-за коронавируса можно будет не ранее конца нынешних ограничительных мер, которые действуют до 24 апреля.
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Об этом на брифинге 8 апреля заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, отметив, что сначала надо посмотреть, как сработают утвержденные Кабмином запреты (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Мы смотрим на эпидемиологическую ситуацию. Мы сравниваем все сценарии стран ЕС и соседей, которые позже нас приняли превентивные меры. По внедрению и отмене карантина решение будет приниматься ближе к сроку завершения карантина. Мы только в третьем дне усиленных мер. Поэтому вопрос отмены карантина мы будем комментировать не ранее чем через 10 дней от сегодняшней даты", – отметил он.
Карантин
PMG.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
7 апреля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что если украинцы будут строго соблюдать карантин, то есть высокий шанс того, что с 24 апреля он начнет ослабляться.
А глава партии "Слуга народа" и первый замглавы фракции СН в парламенте Александр Корниенко заявил, что в Украине карантин в его нынешнем виде может закончиться в середине мая.
Подобные сроки озвучивал и советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, пик эпидемии коронавируса наступит примерно 15-25 апреля. В этой связи карантин может быть продолжен до 15 мая.
В СНБО же считают, что карантин в Украине точно не закончится 24 апреля из-за грядущего пика распространения болезни.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль допустил, что часть карантинных мер, например, ношение маски в общественных местах, может действовать в Украине до сентября. Но возвращение людей к работе должно начаться не позднее второй половины мая.
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