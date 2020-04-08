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8 апреля • обновлено в 21:46
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Когда в Украине могут отменить карантин: в Минздраве назвали сроки

16.9т
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Делать прогнозы об окончании карантина в Украине из-за коронавируса можно будет не ранее конца нынешних ограничительных мер, которые действуют до 24 апреля.

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Об этом на брифинге 8 апреля заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, отметив, что сначала надо посмотреть, как сработают утвержденные Кабмином запреты (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы смотрим на эпидемиологическую ситуацию. Мы сравниваем все сценарии стран ЕС и соседей, которые позже нас приняли превентивные меры. По внедрению и отмене карантина решение будет приниматься ближе к сроку завершения карантина. Мы только в третьем дне усиленных мер. Поэтому вопрос отмены карантина мы будем комментировать не ранее чем через 10 дней от сегодняшней даты", – отметил он.

Карантин

Карантин

PMG.ua

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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