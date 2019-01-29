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''Когда их убьют на Донбассе'': Цимбалюк обратился с мощной речью к россиянам

1.4тЧитать материал на украинском

Украинский журналист Роман Цимбалюк доходчиво объяснил россиянам, почему у них нет шансов на победу в войне против Украины.

Он напомнил оккупантам, что украинцы при любых обстоятельствах будут защищать свою Родину. Что касается агрессора, то он может выбрать между миром и неминуемой гибелью от рук украинских защитников. Мощный призыв Цимбалюк озвучил в эфире радиостанции "Киев", записью которого он поделился на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Facebook Романа Цимбалюка

"Мой тезис очень простенький, и его можно уместить в три слова. Украина при любых обстоятельствах, любом президенте будет защищать себя. И у Украины и украинцев выбора нет. А у россиян выбор есть. И мне кажется, что если хоть один ура-патриот России, который борется за "русский мир" или хотел бы бороться, задал себе вопрос, что будет с его семьей, когда его убьют на Донбассе, и не поехал, то будем считать, что моя миссия частично выполнена там", — отметил журналист, объясняя смысл своей работы украинским корреспондентом в Москве.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк приструнил члена Совета Федерации России Франца Клинцевича, напомнив ему, что любой россиянин, который придет в Украину с оружием, будет ликвидирован.

Также журналист заявил, что говорить о мире между Украиной и Россией не придется в обозримом будущем. Ведь страна-агрессор мечтает только о сдаче соседним государством своих национальных интересов. Кроме того, восстановлению нормальных отношений между странами не поможет даже уход Путина. Ведь россияне видят в украинцах вечного врага.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
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Комментарии
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Цимбалюк наверное забыл про Крым и котлы, и про то как Петя побежал звонить Меркель и Путину умоляя, чтобы ополченцы не пошли на Киев. Минские соглашения, только ради этого и были им подписаны.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Обратите внимание на улыбу цимбалюка на видео. Лишнее подтверждение широко известного факта, что именно украинцы являются истинными славянами, в отличие от татаро-монгольских мокшан, населяющих РФ.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Крым Андрей, да уж. У Цымбалюка фейс явно не обезображен наличием интеллекта!
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CARGO 100
CARGO 100
И где же ты был, когда Крым без единого выстрела забрали, а ваших воинов тихенько на Перекоп вывезли?
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