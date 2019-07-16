Киберполиция грубо вмешивается в избирательный процесс – пресс-служба "Европейской Солидарности"

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины продемонстрировал грубое вмешательство в избирательный процесс в Украине, когда открыл уголовное производство за рассылку СМС-сообщений.

В них содержалось даже не собственное мнение, а только ссылки на соцопрос Киевского международного института социологии (КМИС) о том, что партия "Голос" якобы не преодолевает проходной барьер. Об этом заявили в пресс-службе партии "Европейская солидарность" и выразили возмущение политически ангажированными действиями Департамента.

"Если эту досадную историю рассматривать не как курьез, а искать в ней преступление, то именно такая деятельность киберполиции является грубым вмешательством в избирательный процесс и препятствием свободному волеизъявлению граждан", – говорится в сообщении пресс-службы.

Нацполиция Украинские право

Относительно действий конкретного львовского активиста, то в партии заверили, что разберутся с этой индивидуальной инициативой. Но партийцы точно убеждены в том, что рассылка СМС-сообщений не является уголовным преступлением, более того, сообщение не содержит элементов как агитации, так и контрагитации.

В "ЕС" призвали киберполицию не позорить свое ведомство перед Украиной и перед всем миром. Потому что, если события будут развиваться подобным образом и дальше, то скоро в Украине, как в России, открывать уголовные дела против активистов за "лайки" в Фейсбуке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 17 июля, команда "ЕС" планирует поездку в Страсбург для проведения стратегических переговоров с европейскими партнерами. Порошенко раскрыл детали.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!