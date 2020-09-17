Кернес в сознании и говорит, комы и инсульта не было – мэрия Харькова

Мэр Харькова Геннадий Кернес, которого доставили на лечение в Германию, находится в сознании и может разговаривать.

Как сообщил на брифинге директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, Кернеса транспортировали специализированным самолетом в "протиковидний" капсуле, поскольку по последним медицинским протоколам больные COVID-19 транспортируются именно таким образом.

"Он был доставлен не на аппарате ИВЛ, а на аппарате высокопотоковой подачи кислорода. Он был в сознании и в сознании находится и сейчас", – отметил Сидоренко.

По его словам, сам Кернес не хотел покидать Украину и лететь в Германию, но под давлением родных и врачей он на это согласился.

"Полет перенес нормально, это может свидетельствовать, что состояние его здоровья не так плохо, как пишут в сети", – рассказал спикер.

Сидоренко добавил, что сейчас мэр проходит полное обследование, после чего врачи определят, как они будут лечить его в дальнейшем.

"Мы настаиваем, что все слухи о коме, об отеке мозга, об инсульте – является не более, чем фейком", – подчеркнул он.

Также представитель горсовета добавил, что состояние Кернеса ухудшилось не из коронавируса, а из-за обострения проблем, вызванных огнестрельным ранением. Он уточнил, что мэр Харькова лечится за свой счет.

Сейчас состояние Кернеса стабильно тяжелое, но его жизни ничего не угрожает. В дальнейшем о здоровье мэра будет сообщаться с разрешения его родственников.

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