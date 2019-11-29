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30 ноября • обновлено в 11:15
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Даже до +10°! Озвучен прогноз на начало декабря в Украине

9.1т
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Погода в первую неделю декабря на всей территории Украины будет неустойчивой.

Так, с 1 по 7 декабря ожидаются периоды и кратковременного похолодания, и кратковременного потепления. Об этом OBOZREVATEL рассказал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

"Будут волны тепла и холода, положительная и отрицательная температура, осадки разной интенсивности, дождь и мокрый снег. Каждый день будет своя погода", – сообщил он.

Прогноз погоды в Украине на неделю с 1 по 7 декабря говорит о нестабильности

Прогноз погоды в Украине на неделю с 1 по 7 декабря говорит о нестабильности

По оценкам Гидрометцентра, максимальная температура днем может достигать +8…+10 градусов "в зависимости от территории". Ночная температура воздуха может опускаться до -5…-7 градусов.

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Как пояснил синоптик, это связано с перестройкой атмосферных процессов. "В атмосфере нет стабильности. Природа никак не перестроится на зимний характер погоды. Мы уже вступили в сезон предзимья, но на зиму еще не перешли. Отсюда такие перепады".

Как писал OBOZREVATEL, ранее синоптики рассказали о типичной погоде в Украине в декабре. Они озвучили зафиксированные температурные рекорды последнего месяца года.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
Укргидрометцентр погода
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