Карпаты в последний день весны засыпало снегом: фото и видео впечатлили сеть

В украинских Карпатах в воскресенье, 31 мая, выпал снег.
Соответствующие фотографии и видео местные жители опубликовали в соцсетях (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).
Снег в Карпатах
Facebook/Олександр Голобін
В частности, житель поселка Ворохта Александр Голобин пошутил по поводу снегопада в последний день весны, поздравив друзей с "Новым годом".
Он уточнил, что фото сделаны на высоте 1450 метров под Говерлой.
Снег в Карпатах
Facebook/Олександр Голобін
В высокогорье, как сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост, наблюдалась метель, мороз и низкая видимость.
Снег в Карпатах
Facebook/Олександр Голобін
Снег в Карпатах
Facebook/Олександр Голобін
Снег в Карпатах
Facebook/Олександр Голобін
Снег в Карпатах
Facebook/Олександр Голобін
Снег в Карпатах
Facebook/Олександр Голобін
Снег в Карпатах
Facebook/Олександр Голобін
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Скриншот
Как писал OBOZREVATEL, высокогорье Карпат замело метелями и завалило снегом также 26 мая.
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