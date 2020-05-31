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1 июня • обновлено в 01:29
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Карпаты в последний день весны засыпало снегом: фото и видео впечатлили сеть

1.7т
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В украинских Карпатах в воскресенье, 31 мая, выпал снег.

Соответствующие фотографии и видео местные жители опубликовали в соцсетях (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Снег в Карпатах

Снег в Карпатах

Facebook/Олександр Голобін

В частности, житель поселка Ворохта Александр Голобин пошутил по поводу снегопада в последний день весны, поздравив друзей с "Новым годом".

Он уточнил, что фото сделаны на высоте 1450 метров под Говерлой.

Снег в Карпатах

Снег в Карпатах

Facebook/Олександр Голобін

В высокогорье, как сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост, наблюдалась метель, мороз и низкая видимость.

Снег в Карпатах

Снег в Карпатах

Facebook/Олександр Голобін

Снег в Карпатах

Снег в Карпатах

Facebook/Олександр Голобін

Снег в Карпатах

Снег в Карпатах

Facebook/Олександр Голобін

Снег в Карпатах

Снег в Карпатах

Facebook/Олександр Голобін

Снег в Карпатах

Снег в Карпатах

Facebook/Олександр Голобін

Снег в Карпатах

Снег в Карпатах

Facebook/Олександр Голобін

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Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, высокогорье Карпат замело метелями и завалило снегом также 26 мая.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Погода в Карпатах Карпаты
Место
Украина
Теги
погода фотографии видео Карпаты снегопад
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