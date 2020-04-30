Карантинный банкет "слуг" в ресторане Киева: Геращенко прислал наряд полиции

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко направил наряд полиции к столичному ресторану "Монтекки Капулетти", у входа в который 30 апреля "засекли" депутатов от партия "Слуга народа".

Об этом пишет издание "Страна". Как отмечают журналисты, они обратились к Геращенко сразу после того, как заметили политиков около заведения.

"Это сейчас? Направим туда полицию", – сказал Геращенко.

Через некоторое время полицейский автомобиль действительно прибыл к ресторану, однако внутрь правоохранителей не пускали более 15 минут. Позже они заявили, что в заведении никого из гостей не обнаружили. В тоже время журналисты "Страны" не видели, чтобы кто-то выходил.

Страна

"В связи с этим есть две версии. Первая – они вышли через чёрный ход во двор. Вторая – они спрятались в туалете на время проверки полиции (об этом нам сказали знакомые этих депутатов). В любом случае, то, что полицию не пускали более 15 минут указывает на то, что в ресторане заметали следы", – отметили журналисты.

Позже журналисты опубликовали видео проверки полицейскими ресторана "Монтекки Капулетти". "Видео, как полиция ищет в ресторане нардепов. В туалет действительно не заглядывали. А администратор заметно нервничает", – написала "Страна".

На вопрос полицейского о режиме работы ресторана, его администратор ответила: "Ми работаем только в режиме доставки. Нам звонят люди, делают заказ, и забирают пакет на улице".

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты заметили членов аграрного комитета Верховной Рады, народных депутатов партии "Слуга народа" у входа в ресторан "Монтекки Капулетти" в Киеве. Они предположили, что парламентарии могли "обмывать" принятие закона о земле.

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