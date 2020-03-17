Карантин в Украине: нардеп назвал две зоны наибольшего риска

В Украине наибольшую опасность с точки зрения распространения коронавируса представляют церкви и метро, потому власти должны приложить усилия для их закрытия на время карантина.

Об этом заявил в эфире ObozTV нардеп из фракции "Слуга народа" Виталий Безгин, комментируя ограничительные меры в связи со вспышкой COVID-19 в Украине.

"Что касается метро в больших городах – это одна из наиболее уязвимых зон с точки зрения распространения инфекции. Потому, как бы это не было жестко по отношению к определенным экономическим процессам, метро надо закрывать", – подчеркнул депутат.

"Метро и церкви – две зоны наибольшего потенциального риска. Потому, по моему убеждению, надо много усилий приложить, чтобы все-таки их закрыть", – добавил Безгин.

При этом депутат считает, что ограничение на количество пассажиров в салоне общественного транспорта до 20 человек вряд ли будет эффективной мерой по борьбе с коронавирусом.

"Есть нюанс – ментальные особенности. Если бы мы жили в условной Австрии или Германии, эта проблема не стояла бы, поскольку граждане занимались бы самоконтролем. У нас без жесткого административного контроля это, к сожалению, работать не будет", – пояснил он.

ukranews.com

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