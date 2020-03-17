Карантин в Украине: нардеп назвал две зоны наибольшего риска

В Украине наибольшую опасность с точки зрения распространения коронавируса представляют церкви и метро, потому власти должны приложить усилия для их закрытия на время карантина.
Об этом заявил в эфире ObozTV нардеп из фракции "Слуга народа" Виталий Безгин, комментируя ограничительные меры в связи со вспышкой COVID-19 в Украине.
"Что касается метро в больших городах – это одна из наиболее уязвимых зон с точки зрения распространения инфекции. Потому, как бы это не было жестко по отношению к определенным экономическим процессам, метро надо закрывать", – подчеркнул депутат.
"Метро и церкви – две зоны наибольшего потенциального риска. Потому, по моему убеждению, надо много усилий приложить, чтобы все-таки их закрыть", – добавил Безгин.
При этом депутат считает, что ограничение на количество пассажиров в салоне общественного транспорта до 20 человек вряд ли будет эффективной мерой по борьбе с коронавирусом.
"Есть нюанс – ментальные особенности. Если бы мы жили в условной Австрии или Германии, эта проблема не стояла бы, поскольку граждане занимались бы самоконтролем. У нас без жесткого административного контроля это, к сожалению, работать не будет", – пояснил он.
ukranews.com
Как сообщал OBOZREVATEL:
Из-за объявленного общенационального карантина и ограничительных мер в связи с коронавирусом, метро Киева, Харькова и Днепра остановило работу, а наземный транспорт изменил правила движения.
Кроме того, с 12:00 18 марта запрещается железнодорожное, авиа- и автобусное межгородское и межобластное сообщение.
Городские перевозки могут осуществлять до 10 человек в маршрутных такси и в такси и до 20 человек в троллейбусах, вагонах и трамваях.
Верховная Рада 17 марта приняла закон, направленный на противодействие коронавирусу. Он предусматривает штрафы и уголовную ответственность за нарушение правил карантина.
Также президент Владимир Зеленский высказался о необходимости запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии.
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