Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса продлится минимум два месяца.

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, ссылаясь на то, как протекает ситуация с распространением COVID-19 в Украине и Европе.

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"Сейчас у нас продлен [карантин] до 24 числа [апреля], но там посмотрим. Я думаю, что как минимум два месяца нам всем придется сидеть, как и во всей Европе, в карантинном состоянии", – сказал министр.

Таким образом, карантин в Украине может затянуться минимум до 12 мая.

Арсен Аваков МВД

Как писал OBOZREVATEL, изначально Кабмин объявил о введении карантина в Украине на период с 12 марта по 3 апреля, однако недавно было принято решение продлить его до 24 апреля.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял о том, что карантин и режим ЧС в Украине готовы будут отменить раньше, но лишь в случае, если распространение коронавируса будет остановлено.

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