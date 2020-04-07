Что делать на карантине, если есть симптомы коронавируса: 10 правил

Медики рассказали, как должен вести себя на карантине человек, у которого появились симптомы коронавируса.

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Десять главных правил описали ученые из университета Нового Южного Уэльса, пишет Daily Mail.

В первую очередь они рекомендовали полностью изолироваться и не выходить из дома даже за продуктами. О походе в магазин можно попросить близких, однако общение должно быть также ограничено в целях безопасности.

Что делать на карантине, если есть симптомы коронавируса freepik.com

Что делать на карантине человеку с коронавирусом и его семье

1. Носить маску

Ношение любого вида маски поможет остановить распространение вируса и снизить вероятность того, что другой человек в доме заразится COVID-19.

Если нет доступных масок, можно использовать шарф, футболку или любой другой предмет одежды для защиты лица.

2. Мыть все поверхности регулярно

Коронавирус способен выживать на различных поверхностях в течение длительного периода времени и может заразить здоровых людей в доме, если его не уничтожить.

Вирус может выжить в течение трех дней на пластиковом материале, два дня на нержавеющей стали и один день на картоне.

Для правильной очистки поверхностей Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать моющее средство наряду с дезактиватором, таким как отбеливатель.

3. Открывать окна как можно чаще

Окна в доме должны быть максимально открыты, чтобы удалить любые зараженные капли и аэрозоли. Это значительно снизит риск заражения других людей и обеспечит циркуляцию свежего воздуха по дому.

4. Мыть руки

Энергичное мытье рук в течение не менее 20 секунд после каждого возможного взаимодействия с больным человеком значительно снизит риск передачи инфекции.

Руки должны быть вымыты в теплой воде и высушены после снятия масок и прикосновения к любому предмету, к которому мог прикоснуться больной человек.

Если мыло и вода недоступны, можно использовать дезинфицирующее средство для рук, но оно должно иметь содержание алкоголя не менее 60 процентов, чтобы быть эффективным.

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5. Носить халат

Подобно использованию в больницах, все неинфицированные люди в доме должны носить ту или иную форму при общении с больным человеком.

Халат вместе с другими защитными материалами следует немедленно постирать и хранить в закрытом помещении.

6. Носить перчатки

Перчатки – это еще одна форма защитного снаряжения, которая не позволяет людям напрямую касаться источника инфекции. Их следует использовать при перемещении любых загрязненных предметов.

7. Использовать защиту для глаз

Защита глаз является еще одной мерой, которая может предотвратить попадание инфицированных капелек. Можно использовать защитные или солнцезащитные очки.

8. Обращаться с загрязненным материалом осторожно

В то время как человек, зараженный COVID-19, болен, он будет генерировать много материалов, таких как использованные ткани, которые потенциально могут нанести вред другим.

После того, как зараженный человек закашлялся и утилизировал материалы, он должен немедленно вымыть руки, чтобы убить вирус.

При сборе постельного белья и одежды из комнаты зараженного человека следует надевать все ранее упомянутые защитные предметы.

9. Избегать контактов

Как правило, здоровые члены семьи должны избегать инфицированных COVID-19, если это не является абсолютно необходимым.

Отсутствие контакта распространяется на домашних животных, которые могут передавать вирус в их мехе другим людям.

10. Соблюдать здоровую диету

Поддержание здоровой и сбалансированной диеты укрепит иммунную систему и поможет организму бороться с болезнью.

Ранее OBOZREVATEL писал, что делать если кто-то в семье заразился коронавирусом.

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