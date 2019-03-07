"Камуфляжный кретинизм": в Крыму "вежливые люди" отличились акцией в честь 8 марта

На улицах Симферополя в аннексированном Крыму "вежливые люди" в военной форме и с георгиевскими лентами поздравили женщин с 8 марта, раздав тюльпаны.

На вопиющую ситуацию в городе обратила внимание в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым. "Вопрос про дно, наверное, и не уместен уже. Если зазеваться на улицах родного города,то можно вступить в полное дерьмо", – написала она.

Блогер также опубликовала фото "реконструкции событий оккупации Крыма" РФ, где те же "вежливые люди" стоят с направленными автоматами. "Букета только не хватает", – добавила она.

Twitter RoksolanaToday&Крым

Twitter RoksolanaToday&Крым

Twitter RoksolanaToday&Крым

При этом, оккупанты заверили, что у крымчан такая акция якобы вызвала только благодарность.

"Пять лет назад, надо заметить, спокойное проведение праздника Международного женского дня, 8 марта, обеспечили именно "вежливые люди". Уверен, что и тогда, и сейчас наши крымские женщины им за это благодарны. И сегодня, когда активисты одели форму "Вежливого контингента": армейский камуфляж, без нашивок, маски и каски – это не вызвало отторжения, это вызвало чувство благодарности", – высказался в Facebook автор идеи депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Пользователи же бурно отреагировали на кадры. "А морды чего прячут?", "Фу, мрази", "Режиссеры перепили, видно, боярышника", "Это они что пытаются изобразить? Что за камуфляжный кретинизм?" – написали в комментариях.

Симферополь сегодня

Вопрос про дно наверное,и не уместен уже

Если зазеваться на улицах родного города,то можно вступить в полное дерьмо

Кстати,идея депутата госдуры Руслана Бальбека(см его ФБ)

слов нет

от "восторга" pic.twitter.com/yr97arBezw — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 7 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились макеты календаря на 2019 год от Росгвардии, на котором размещены фото вооруженных военных в форме ("вежливых человечков") вместе с котами.

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