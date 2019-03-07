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"Камуфляжный кретинизм": в Крыму "вежливые люди" отличились акцией в честь 8 марта

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На улицах Симферополя в аннексированном Крыму "вежливые люди" в военной форме и с георгиевскими лентами поздравили женщин с 8 марта, раздав тюльпаны.

На вопиющую ситуацию в городе обратила внимание в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым. "Вопрос про дно, наверное, и не уместен уже. Если зазеваться на улицах родного города,то можно вступить в полное дерьмо", – написала она.

Блогер также опубликовала фото "реконструкции событий оккупации Крыма" РФ, где те же "вежливые люди" стоят с направленными автоматами. "Букета только не хватает", – добавила она.

Новости
"Зеленые ублюдки за живым щитом": в России военные опозорились поздравлением с 8 марта. Фото
"Камуфляжный кретинизм": в Крыму "вежливые люди" отличились акцией в честь 8 марта

Twitter RoksolanaToday&Крым

"Камуфляжный кретинизм": в Крыму "вежливые люди" отличились акцией в честь 8 марта

Twitter RoksolanaToday&Крым

"Камуфляжный кретинизм": в Крыму "вежливые люди" отличились акцией в честь 8 марта

Twitter RoksolanaToday&Крым

"Камуфляжный кретинизм": в Крыму "вежливые люди" отличились акцией в честь 8 марта

При этом, оккупанты заверили, что у крымчан такая акция якобы вызвала только благодарность.

"Пять лет назад, надо заметить, спокойное проведение праздника Международного женского дня, 8 марта, обеспечили именно "вежливые люди". Уверен, что и тогда, и сейчас наши крымские женщины им за это благодарны. И сегодня, когда активисты одели форму "Вежливого контингента": армейский камуфляж, без нашивок, маски и каски – это не вызвало отторжения, это вызвало чувство благодарности", – высказался в Facebook автор идеи депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Пользователи же бурно отреагировали на кадры. "А морды чего прячут?", "Фу, мрази", "Режиссеры перепили, видно, боярышника", "Это они что пытаются изобразить? Что за камуфляжный кретинизм?" – написали в комментариях.

"Камуфляжный кретинизм": в Крыму "вежливые люди" отличились акцией в честь 8 марта
"Камуфляжный кретинизм": в Крыму "вежливые люди" отличились акцией в честь 8 марта

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились макеты календаря на 2019 год от Росгвардии, на котором размещены фото вооруженных военных в форме ("вежливых человечков") вместе с котами.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ну да, разве ж это нормально? 8 марта дарить женщинам цветы. Радоваться празднику, поздравлять тех, кого любишь. Вот то ли дело Киев. Зашла сейчас, здесь на обозе, в раздел Киев. Ну, любо дорого на новости посмотреть. Убили, ограбили, в дупель пьяный за рулем майор, пробки и аварии. И никаких тебе пережитков прошлого, с поздравлениями и цветами.
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минин евген
минин евген
кацапские котоёбы с цветами? без котов?
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Сибиряк Дмитрий
Сибиряк Дмитрий
У нее мужик наверно импотент..
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