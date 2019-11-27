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29 ноября • обновлено в 11:48
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Календарь денег на декабрь: астролог сообщила, как их сохранить и приумножить

9.5т
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Астролог Эфа Форина, оценивая лунный календарь на декабрь 2019 года, сообщила, что 12 декабря нельзя отдавать долги.

По ее словам, лучший день для возвращения долгов в декабре – 29 число. Об этом она рассказала OBOZREVATEL.

Астролог пояснила: согласно лунному календарю, 20 декабря не рекомендуется давать деньги в долг. В то же время брать деньги в долг не следует 18 и 27 декабря – вы рискуете оказаться в трудном финансовом положении. Зато день 2 декабря подойдет для того чтобы одалживать деньги.

Чтобы в доме водились деньги, купите кошелек 17 или 29 декабря

Чтобы в доме водились деньги, купите кошелек 17 или 29 декабря

https://www.goodfon.ru/

По словам Эфы Фориной, чтобы в доме водились деньги, 1 и 10 декабря следует пересчитать всю имеющуюся наличность, а 17 или 29 декабря купить новый кошелек. Лучшие дни для предновогоднего шоппинга - 3, 21 и 26 декабря, – добавила астролог.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее Эфа Форина озвучила оригинальный ритуал на привлечение денег, который можно провести на Хэллоуин, используя тыкву и монеты.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персона
Эфа Форина
Тег
лунный календарь
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