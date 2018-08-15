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Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогерВсе статьи автора

Какую страну прос*али! О работорговле в СССР

8.8т

Открыл для себя замечательную книгу "Записки вредителя", которую написал советский ученый Владимир Чернавин. В 1930 году его обвинили во "вредительстве" и отправили в лагеря, на Соловки, но через пару лет ему удалось бежать в Финляндию. На Западе Чернавин выпустил книгу своих воспоминаний, в которой помимо прочего рассказывалось о работорговле в СССР.

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СССР - страна всеобщего надзора

"Все мы стороной слыхали, что ГПУ торгует специалистами, что оно имело богатейший ассортимент инженеров всех специальностей, но в такую торговлю многие не верили. Управделу, коммунисту Л.Т. Богданову , правление предложило выяснить этот вопрос. Справка дала положительные результаты, и Богданов поехал в город Кемь, где находится управление знаменитого Соловецкого концентрационного лагеря , чтобы заключить сделку. Правление треста поручило Богданову закупить целую партию. Через несколько дней он вернулся, с успехом выполнив поручение. Но кемские впечатления были слишком сильны и для коммуниста, он не мог удержаться и рассказывал о них даже беспартийным специалистам.

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- Представьте себе, там (в управлении Соловецкого лагеря ) так и говорят: "продаем", "при оптовой покупке скидка", "первосортный товар", "за такого-то в Архангельске 800 рублей в месяц дают, а вы 600 предлагаете! Товар-то какой. Курс в высшем учебном заведении читал, солидные печатные труды имеет, директором огромного завода был, в довоенное время одним из лучших инженеров считался, и десятилетник по статье 58 пар. 7 (т.е. сослан на каторгу на 10 лет за "вредительство"); значит, работать будет что надо, а вы 200 рублей жалеете?.

Я все-таки доторговался, они уступили, потому что мы 15 инженеров оптом взяли. Замечательный народ подобрал. Взгляните список: 1) К. - корабельный инженер, один из лучших в СССР, ученый паек получал по третьей категории; 2) Н. - инженер-электрик, был директором электропромышленности в Москве; 3) К. и Э. - архитекторы, проектировщики со стажем. И все как на подбор - за "вредительство", значит, работать будут на совесть.

- Какие же условия этой "покупки"? - спросил я, невольно понижая голос, до того это звучало чудовищно.

- Купленные находятся в полном нашем распоряжении, - отвечал уже освоившийся с этим управдел, - мы можем назначать их на любую работу и любую ответственную должность. За квалификацию, добросовестность и благонадежность ГПУ ручается и отвечает. Наблюдение за ними ведет местное ГПУ. В случае побега мы не отвечаем. Да ГПУ уверено, что они не сбегут, потому что у них у всех жены и дети, живут они в других городах и все равно что заложники"

Эх, какую страну просрали!

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Автор
Денис КазанскийДенис Казанский
Объект
СССР
Источник
Источник:Facebook Дениса Казанского
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
чушь..
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Минько Вячеслав
Минько Вячеслав
Semizalupiv Opanas, потому что сам там не бывал а то что написал автор так это вполне возможно.Человеческая жизнь в той стране ничего не стоила.
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