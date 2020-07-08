Как защититься от бубонной чумы: врач дала рекомендации

Вирус бубонной чумы распространяется в условиях антисанитарии, а чтобы от него спастись, нужно придерживаться правил гигиены.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала врач-иммунолог, ревматолог, эпидемиолог Людмила Смолина. Вирус передается фекально-оральным путем, а также через мышей и других грызунов, уточнила она.

Говоря об опасности бубонной чумы для Украины, медик отметила, что в нашей стране санитарные условия лучше, чем в Монголии, где зафиксирована вспышка этого заболевания.

Как пояснила врач, заразиться можно, не помыв руки после посещения туалета, или проконтактировав с зараженным животным. "Вирус бубонной чумы передается через кожу. Если человека укусила мышиная или крысиная блоха, или сама крыса или мышь, или поцарапала зараженная кошка, на коже начинает образовываться блямбочка".

В то же время медик подчеркнула, что заразиться от хлеба, который был изготовлен из муки, с которой контактировало зараженное животное, невозможно.

По ее словам, лучшая мера профилактики – соблюдение элементарных правил гигиены и "дезинфекция в плане грызунов".

Как писал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что бубонная чума, случаи которой зафиксировали в Китае, свойственна этому региону и поддается лечению. В мае 2019 года в Монголии был объявлен карантин из-за вспышки бубонной чумы, от которой погибли два человека.