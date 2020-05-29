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29 мая • обновлено в 04:48
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Как строили украинскую хату-мазанку: архивное видео вызвало ностальгию в сети

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В соцсети показали видео, которое демонстрирует то, насколько дружно и весело когда-то в Украине всем селом строили хаты-мазанки. Причем все это происходило всего чуть более полувека назад – в 1968 году.

Ролик опубликовали на странице "Харьков. История. Факты" в Facebook. Там он собрал боле 3,6 тысячи лайков, 19 тысяч репостов и больше сотни положительных комментариев (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах, сопровождающихся заводной украинской народной мелодией, казалось бы, все вперемешку: испачканные люди суетятся возле постройки, кони топчутся в смеси соломы с глиной и грязью, всюду разбросан рабочий инвентарь. Но при этом все так организованно, а сельчане выглядят такими счастливыми, что сразу проникаешься этой атмосферой.

Строительство украинской хаты-мазанки, 1968 год

Строительство украинской хаты-мазанки, 1968 год

Пользователи сети очень тепло восприняли такой экскурс в историю. Хотя некоторые и усомнились в том, что мазанки могли строить в 1960-х годах, другие отмечали, что это действительно правда. Ведь многие из них сами были не только свидетелями, но и участниками таких сельских толок.

Строительство украинской хаты-мазанки, 1968 год

Строительство украинской хаты-мазанки, 1968 год

"Хорошо это помню. Строили всем селом. И никто никому никаких денег не платил, просто помогали друг другу. Потом общее застолье со скромной едой и песни", "Родилась в 1965-м и отлично помню, как строили такие хаты еще где-то до средины 80-х. Все точь в точь", "И обратите внимание, голыми руками штукатурят, никаких инструментов, не бояться руки испортить-повредить. Жил в такой, но еще дореволюционных построек под соломой – полный кайф", "В моем детстве – самый лучший праздник", "До сих пор в таком живу, только теперь он еще и кирпичом снаружи обложен", "Мы месили ногами среди улицы. Потом хозяева нас щедро угощали", "Я даже в 1993-94 годах принимала участие в такой работе. Дом каменный, но потолок и стены мы мазали, было весело", – комментируют подписчики.

Строительство украинской хаты-мазанки, 1968 год

Строительство украинской хаты-мазанки, 1968 год

Как и на видео, вспоминают украинцы, когда-то их родители, бабушки и дедушки собирались всем селом на толоку, чтобы помочь односельчанам возвести дом. Одни мужчины подбрасывали в лужу глину, песок и солому, другие на конях месили это, третьи клали полученную смесь в корыто и подносили к постройке. После другие работники брали хороший кусок такой "штукатурки" и с размаху бросали на стену или в потолок, чтобы глина сразу превращалась в блин, затем, неровности размазывали руками. Когда все это высыхало, поверх женщины делали финишную отделку стен уже "тонкой глиной" – с добавлением песка и жидкого навоза.

Строительство украинской хаты-мазанки, 1968 год

Строительство украинской хаты-мазанки, 1968 год

Что интересно, на толоке сельчане не только пели, шутили, но и "дурачились" – своеобразным ритуалом было вымазать в грязи как мужчину, который не выглядел слишком испачканным после работы, так и женщину. За всем этим весельем наблюдали дети, которых к стройке не особо подпускали. А вот по завершению "смены" все дружно умывались и садились за стол – ели, пили, делились впечатлениями и просто хорошо проводили время.

Веселье во время строительства хаты-мазанки, 1968 год

Веселье во время строительства хаты-мазанки, 1968 год

"В семидесятые лошадями саман месили, формовали, сушили, потом обкладывали внутри стены, дранкой оббивали, решетку делали, штукатурили, белили... Зимой – тепло, летом – прохладно. Никакой химии", – вспоминает Евгений Медик

"Как здорово. Приходила вся улица. Мы детворой месили глину с соломой. По окончанию ставился большой стол и обмывали свою работу. А сейчас позовешь помочь – первый вопрос: сколько заплатишь", – отметила Галина Ильченко.

Строительство украинской хаты-мазанки, 1968 год

Строительство украинской хаты-мазанки, 1968 год

"Да так и было! Вся улица принимала участие, все дружно и друг за дружку. Дружно и отдыхали потом, пили, пели и голова не болела!.. Всей толпой наваливались помочь, кто как может, и деньги не брали! Свое огородное кушали, мясо сами выращивали", – добавил Олег Филиппов.

Совместные умывания после строительства хаты-мазанки, 1968 год

Совместные умывания после строительства хаты-мазанки, 1968 год

Еще многие украинцы искренне поблагодарили автора, который выложил в группе соответствующее видео.

"Огромное спасибо за позитив и воспоминания! Да, жили тяжело, лепили дома, а не дворцы. Шли с теплом в душе на толоку и оставляли свое тепло дому и хозяевам. Многие помнят, но забывают о том, что шли на толоку не с пустыми руками: каждая семья несла с собой на общий стол еду и водку, понимая, что тяжело прокормить работяг. Мы с дедом соседям тоже мазали. Посмотрел третий раз ролик – тепла набрал на целый день! Вспомнил родных… до слезы прибило", – признался Алексей Удовиков.

Дружеский ужин после строительства хаты-мазанки, 1968 год

Дружеский ужин после строительства хаты-мазанки, 1968 год

"Спасибо за ролик! Это мое счастливое детство! Все так просто и естественно! И мои родители молодые, счастливые (ролик как будто из моей жизни). Благодарю!" – рассыпалась в комплиментах Ольга Ковальчук.

"Ком к горлу, что потеряли: общение, помощь друг другу, понимание добрососедства. А свадьбы какие были, проводы в армию (о похоронах даже и говорить нечего). Может, беднее было​​​​​​​, но более душевно. Не в колбасе дело, утеряно что-то самое важное", – загрустила Людмила Мищенко.

"Как же весело наши родители умели делать эту тяжелую и грязную работу. Взрослые работают, глину с соломой месят, а мы наблюдаем. Как же и нам хотелось помочь, быть как они, мы тогда не понимали, как тяжело месить эту глину ногами, а потом еще и с соломой. Ой, как же это больно", – подчеркнула Марина Шевченко.

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Харьков. История. Факты

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Харьков. История. Факты

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Харьков. История. Факты

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Харьков. История. Факты

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Харьков. История. Факты

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Харьков. История. Факты

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Харьков. История. Факты

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Харьков. История. Факты

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Харьков. История. Факты

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Харьков. История. Факты

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователей сети запутало архивное фото строительства в центре Киева. Они пытались угадать, что сейчас находится на указанном месте.

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Автор
Марина Лисничук
Место
Украина
Теги
соцсети видео История Украины традиции
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