Как спастись от жары: пять простых способов

Долгожданное жаркое лето пришло в Украину, и многие этому рады. Однако есть и те, кто не выносит высокой температуры.

Для таких людей существуют достаточно простые способы решения проблемы. Как пережить жару дома, на улице и на работе, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Как легче переносить жару Pinterest

1. Правильно одевайтесь

Носите в жару светлую свободную одежду – она лучше сохраняет прохладу. Также перед выходом на улицу полезно намочить то, что вы надеваете. Как объясняют ученые, для испарения воды необходима тепловая энергия, и эта энергия исходит от тела, охлаждая его.

2. Самодельный кондиционер

Любой вентилятор может превратиться в самый настоящий кондиционер. Для этого заморозьте бутылки или другие емкости с водой и поставьте их прямо перед вентилятором – холодный воздух будет расходиться по всей комнате. В особенно сильную жару можно сразу заморозить пару комплектов бутылок и менять их каждые несколько часов.

Также важно правильно использовать вентилятор. Так, к примеру потолочный вентилятор дешевый, крепится на люстру и хорошо охлаждает помещение. Однако проверьте, чтобы его переключатель стоял на режиме "лето". Что касается обычного вентилятора, лучше ставить его у окна: тогда он будет втягивать более прохладный воздух с улицы.

В жару важно правильно использовать вентилятор Pinterest

3. Теплый душ

Мнение о том, что холодный душ быстрее всего способен снизить температуру тела, ошибочно. Дело в том, что в этом случае организм реагирует на резкое снижение температуры, пытаясь сохранить тепло. Лучше всего использовать слегка прохладную воду, температура которой немного выше 20 градусов.

4. Открывайте окна правильно

Если окна дома горизонтально открывающиеся имеют створки, можно очень эффективно охладить комнату, открывая створки снизу и сверху. Теплый, поднимающийся вверх воздух будет выходить из комнаты, а прохладный – поступать через нижнюю часть окна.

Чай из мелиссы и розмарина охладит в жару Pixabay

5. Польза специй и трав

Не многие знают, что острая пища способна охладить в жару. Так, к примеру смесь пряностей карри содержит капсаицин – вещество, которое стимулирует потоотделение.

Кроме того, в борьбе с жарой полезны травяной чай из мелиссы и розмарина. Фитотерапевты называют эти травы лучшими природными энергетиками, которые помогают собраться и взбодриться жарким утром. Чайную ложку мелиссы и листьев розмарина заваривайте на стакан кипятка, также можно добавить сок лимона и веточку мяты. Заготавливайте с вечера с запасом и пейте в течение жаркого дня.

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