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31 мая • обновлено в 20:56
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Как с 1 июня будут работать спортзалы и бассейны: опубликована инфографика

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Министерство здравоохранения разработало рекомендации по использованию спортивных залов и бассейнов с началом следующего этапа ослабления карантина – 1 июня.

Соответствующая инфографика появилась в Telegram-канале "Коронавірус_інфо", который верифицирован Минздравом. Так, среди условий посещения спортивных залов ведомство рекомендует:

  • для индивидуальных занятий – не больше одного человека на 10 квадратных метров;

  • для групповых – не больше одного человека на 5 квадратных метров, в группе не больше 10 человек;

  • групповые занятия проводятся исключительно по предварительной записи;

Как с 1 июня будут работать спортзалы и бассейны: опубликована инфографика

Как с 1 июня будут работать спортзалы и бассейны: опубликована инфографика

  • антисептики должны быть размещены при входе в заведение;

  • одновременное использование раздевалок и душевых кабинок должно быть ограничено на уровне не более 50%;

  • количество клиентов в заведении должно быть таким, чтобы не допускать столпотворений;

  • расположение тренажеров для кардио-занятий, которые предусматривают длительное использование одним клиентом, с интервалом не меньше 2,5 метра между клиентами.

Функционирование бассейнов разрешено для:

  • индивидуального посещения;

  • спортивных учебно-тренировочных групп 2-го года обучения и старших;

  • не больше 4 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий и не больше 6 человек для спортивно-тренировочных групп;

  • не больше 2 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий и не больше 3 человек для спортивно-тренировочных групп в 25-метровых бассейнах.

Как с 1 июня будут работать спортзалы и бассейны: опубликована инфографика

Telegram/Коронавірус_інфо

Работникам спортзалов и бассейнов, а также посетителям будут проводить температурный скрининг. Для работников также обязательно использование защитных масок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минздрав утвердил временные рекомендации относительно организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях физической культуры и спорта.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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