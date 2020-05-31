Министерство здравоохранения разработало рекомендации по использованию спортивных залов и бассейнов с началом следующего этапа ослабления карантина – 1 июня.

Соответствующая инфографика появилась в Telegram-канале "Коронавірус_інфо", который верифицирован Минздравом. Так, среди условий посещения спортивных залов ведомство рекомендует:

для индивидуальных занятий – не больше одного человека на 10 квадратных метров;

для групповых – не больше одного человека на 5 квадратных метров, в группе не больше 10 человек;

групповые занятия проводятся исключительно по предварительной записи;

Как с 1 июня будут работать спортзалы и бассейны: опубликована инфографика

антисептики должны быть размещены при входе в заведение;

одновременное использование раздевалок и душевых кабинок должно быть ограничено на уровне не более 50%;

количество клиентов в заведении должно быть таким, чтобы не допускать столпотворений;

расположение тренажеров для кардио-занятий, которые предусматривают длительное использование одним клиентом, с интервалом не меньше 2,5 метра между клиентами.

Функционирование бассейнов разрешено для:

индивидуального посещения;

спортивных учебно-тренировочных групп 2-го года обучения и старших;

не больше 4 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий и не больше 6 человек для спортивно-тренировочных групп;

не больше 2 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий и не больше 3 человек для спортивно-тренировочных групп в 25-метровых бассейнах.

Telegram/Коронавірус_інфо

Работникам спортзалов и бассейнов, а также посетителям будут проводить температурный скрининг. Для работников также обязательно использование защитных масок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минздрав утвердил временные рекомендации относительно организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях физической культуры и спорта.

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