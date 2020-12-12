Как правильно падать при гололеде: советы от тренера, автомобилиста и обувного мастера

Эксперты дали советы, как себя вести при падении во время гололеда, чтобы избежать травмирования, а также при вождении автомобиля.

Как рассказал "КП в Украине" первый украинский чемпион в профессиональном боксе, а ныне тренер Андрей Синепупов, он знает не понаслышке, что такое травмы.

Советы от Синепупова:

следует идти по гололеду осторожно и не спеша;

надевать подходящую обувь для таких условий, чтобы она обеспечивала хоть какую-то устойчивость;

если дело дошло до падения, то ни в коем случае не расслаблять тело;

это миф, что нужно падать, как пьяный, плашмя – нужно группироваться;

если падать расслабленным, то перелома или порванных связок практически не избежать;

это как бить расслабленным кулаком – ничего хорошего из этого не выйдет.

Советы от мастера спорта по тайскому боксу, участника Открытого кубка Украины по ММА, а теперь тренера Виктора Сорокина:

главное – не расслабляйтесь при падении, будьте напряжены;

группируйтесь и старайтесь не падать на прямые руки, сгибайте их в локтях при приземлении, чтобы амортизировать удар;

это поможет вам уберечь руки от перелома или серьезных травм.

Советы от серебряного призера Олимпийских игр 2016 года по борьбе Жана Беленюка:

смягчить удар может верхняя одежда, и чем она более "дутая", тем лучше;

толстая вязаная шапка – обязательна, затылком удариться крайне опасно;

нужно поддерживать растяжку мышц – это сохранит эластичность связок и поможет минимизировать риск растяжений.

Советы от мастера по ремонту обуви Олега Демчука:

обувь должна быть на низком каблуке, с хорошо выраженным протектором;

если скользит – можно приклеить к подошве пару лейкопластырей;

ходите мелкими шагами на чуть согнутых ногах, не отрывая ноги от земли, будто немного скользя;

на ступеньках ставьте ногу параллельно им, так увеличивается площадь соприкосновения.

Советы от автомобилиста, основателя проекта First Gear Show Александра Федченко:

для водителя в таких погодных условиях важно соблюдать дистанцию – не подпирайте машины под бампер;

держитесь подальше от других участников движения, не делайте резких движений рулем;

соблюдайте лимит скорости, тише едешь – дальше будешь;

лихачи в гололед тут же становятся потенциальными убийцами, ведь не все пешеходы понимают, что машину не остановить;

тормозите перед входом в поворот;

перед тем, как выезжать на дорогу, осмотритесь по сторонам. Если машин нет, разгонитесь до 20-30 км/ч и нажмите на тормоз до упора в пол. Прочувствуйте, как ведет себя машина. Это упражнение очень вправляет мозги.

Советы от Министерства внутренних дел Украины:

выдерживайте дистанцию между автомобилями;

паркуйте авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;

передвигайтесь по скользкой дороге на минимальной скорости;

во время езды не совершайте резких маневров;

приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость;

учитывайте предупреждения соответствующих служб.

Как сообщал OBOZREVATEL, гололедица в Киеве и области 10 декабря спровоцировала около 600 аварий.