Наш мир довольно сложная и запутанная вещь, и в нем порой встречаются нелогичные и бесполезные явления. Что уж говорить о "русском мире", который существует лишь в воспаленной фантазии российских пропагандистов. В нем отсутствие логики – обыденное явление. И чтобы не быть голословным, вот вам пример – "МИД ДНР". За этой аббревиатурой скрывается не просто еще одно "министерство". Это попытка самопровозглашённой псевдореспублики доказать, что у них есть будущие, какие-то иностранные дела и что за границей кому-то есть дело до их "идеологии". Некоторые могут сказать, что весь этот абсурд с "министерством иностранных дел" был задуман, чтобы создать в "ДНР" полноценную иллюзию настоящего государства.

Но со стороны это все выглядит несуразно, глупо и бесполезно, ведь из иностранного в "ДНР" есть только "испанский стыд", который испытывают адекватные люди глядя на этот театр абсурда. Вот и выходит, что вся деятельность этой структуры состоит из бесконечных переговоров с представителями таких же псевдореспублик, а также встреч со своими хозяевами из РФ. Не стоит забывать про бесконечные заявления руководителя этой организации – Натальи Никаноровой, которые давным-давно не вызывают ни у кого ни малейшего интереса. Правда иногда "МИД ДНР" все же предпринимает попытки вести свою деятельность в странах Европы вопреки закону и здравому смыслу.

Например, 25 сентября 2017 года во Франции в городе Марсель состоялось открытие так называемого "Представительского центра ДНР во Франции". Победа "днровской" дипломатии? Как бы не так! На самом деле данное образование зарегистрировано в статусе общественного объединения согласно Закона 1901 года, что не требует предварительного разрешения правительства. 21 сентября 2017 года в ходе брифинга заместитель пресс-секретаря Посольства Франции в Украине заявил, что французские власти официально не признают это объединение, которое не имеет дипломатического статуса и не может приобрести связанных с ним привилегий и иммунитетов.

Возглавляет "Представительство ДНР" Юбер Фаяйр, провозглашённый "почётным представителем ДНР" Натальей Никоноровой 26 июня 2017 года. Юбер Файяр, бывший советник регионов Прованс и Овернь, административный работник, является избранным членом муниципалитета. Это вся информация об этом человеке, которую можно найти на сайте "Представительского центра ДНР". Но, к счастью, у господина Файяра есть свой личный блог, где он рассказывает о своем жизненном пути.

В 1985 году Юбер Фаяйр присоединился к французской партии "Национальный фронт" (с 1 июня 2018 года "Национальное объединение"). Обычное начало карьеры молодого провинциального политика, но есть одно "но": "Национальный фронт" – это консервативная националистическая (ультраправая!!!), политическая партия. Для тех, кто не разбирается в политической терминологии, – это французский аналог украинской партии ВО "Свобода", которую российская пропаганда давным-давно окрестила "неонацистами". Кстати, с 2009 года между этими партиями действовало соглашение о сотрудничестве, а лидер "Свободы" Олег Тягнибок неоднократно встречался с руководителем "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Однако после аннексии Россией Крыма европейские националисты начали благосклонно относиться к агрессивной российской внешней политике и изменили свое отношение к украинским коллегам по правому движению, что привело к разрыву отношений. Вот только ни раньше, ни сейчас не было такого, чтобы кто-то из "киселевско-соловьевской шайки" пропагандистов называл "Национальный фронт" "неонацистами" и "фашистами".

Возможно это просто совпадение, а возможно, этого не происходило из-за того, что "Национальный фронт", как говорится в расследовании французского сайта Mediapart, финансировался в российских банках-"однодневках", которые участвовали в финансовых махинациях и отмывании денег.

Также "почётный представитель ДНР" Фаяйр очень гордится тем, что в начале своей политической карьеры был соратником Жан-Мари Ле Пена, основателя "Национального фронта", который также является отцом нынешнего руководителя этой партии Марин Ле Пен.

Кстати, это тот самый Жан-Мари Ле Пен, который был оштрафован на 1,2 миллиона французских франков за высказывание о том, что газовые камеры были "лишь незначительным эпизодом в истории Второй мировой войны". Кроме того, в июне 2014 года Жан-Мари Ле Пен в своём видеоблоге на сайте "Национального фронта" резко охарактеризовал противников своей партии, произнеся о певце и киноактере еврейского происхождения Патрике Брюэле двусмысленную фразу: "Оn fera une fournée la prochaine fois" (фр. – "в следующий раз мы составим из них целую партию"). Во французском языке "fournée" означает ещё и "печь с выпечкой", в чём многие увидели намек на печи в нацистских концлагерях.

Вот такая логика у "русского мира": борешься с пеной у рта с националистами и "бэндеровцами", а потом финансируешь европейские партии, основатель и идейный лидер которых не признаёт преступления нацистов и позволяет себе расистские высказывания, и назначаешь членов этой партии представителем подконтрольных марионеточных псевдореспублик.

Но вернемся к господину Файяру. Помимо своей политической деятельности он еще является совладельцем сайта знакомств с российскими девушками. Как сообщило российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на свои источники, 10 апреля 2019 года он был помещен под стражу за сутенерство (!!!). Этот факт подтвердили и французские издания. Это что же такое получается? Сама Наталья Никанорова уполномочила его нести свет "днровской цивилизации" во Франции, а он решил заняться менеджментом женщин с "низкой социальной ответственностью". Или сутенерство – это часть культуры "днровских" оккупантов? К сожалению, в сентябре этого года Юбер Файяр вышел из тюрьмы, о чем было сделано заявление на странице "Представительского центра ДНР во Франции" в Facebook.

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Не менее интересна сама "церемония" открытия "Представительского центра ДНР". Так, российский консул, который был приглашён на данное мероприятие, не явился на торжество. Зато явились Жак Клостерманн и Ксавье Моро. Первый – участник франко-российского проекта "городов-побратимов" Мариньян (Франция) – Евпатория (АР Крым), президент политического объединения "Моя страна Франция" (раньше входило в состав "Национального фронта"). В свою очередь Ксавье Моро французский политолог, эксперт центра политико-стратегического анализа "Стратполь", имеет двойное гражданство – Франции и РФ (вот неожиданность!).

Кстати, именно Ксавье Моро и его друг, Фабрис Сорлин, развернули флаг "ДНР" посреди Елисейских Полей во время протестов "желтых желетов". Также все они постоянный посетители различных пропагандистских телешоу, форумов, лекций и т.д., а еще – постоянные наблюдатели в том цирке, который в "ДНР" называют выборами. Интересная компания получается – 2 провинциальных националиста и проходимец. Все в лучших традициях романов Ильфа и Петрова. Вот только жаль, что это не роман, а реальная жизнь.

Кстати, на открытие "Представительства" еще заходили французские политики из партии "Республиканцы" Александр Шиллинг и Филипп Франчезкати, оба — заместители мэров марсельских округов. Правда потом они долго объяснялись местной прессе, что они ничего такого не имели ввиду и зашли просто так, по-соседски.

В 2018 году прокуратура города Экс-ан-Прованс взялась за "Представительского центра ДНР во Франции". Прокурор Ашиль Кириакидес во время судебного заседания требовал закрытия этой ассоциации. Во время заседания суда все бравые "послы" молодой псевдореспублики открещивались от нее как могли. Адвокат ассоциации Жози-Жан Боске заявил: "Это всего лишь обычная ассоциация, даже если в ее название входят слова "официальное представительство".

Это только люди, которые поддерживают "ДНР". А "президент" ассоциации Юбер Файар отметил: "Я ни консул, ни посол". Но в результате суд французского города Экс-ан-Прованс решил не закрывать так называемое "представительство ДНР" в Марселе (видать не даром всех местных чиновников Файар звал на банкет).

Получается, что все французские друзья "ДНР" на поверку оказываются обычными проходимцами, политиками-неудачниками, да еще и националистами, которыми пугает нас российская пропаганда. Ничего нового и удивительного. Скажите мне, кто ваши друзья, и я скажу кто вы.

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