Кабмин поддержал указ Зеленского о новом празднике в Украине

В Украине появится еще один праздник – День виноградаря и винодела.

Соответствующий указа президента Владимира Зеленского Кабинет министров одобрило на заседании в среду, 1 июля.

"На поддержку инициативы работников виноградарско-винодельческой отрасли Украины постановляю установить в Украине профессиональный праздник – День виноградаря и винодела, который отмечать ежегодно во второе воскресенье ноября", – сказано в тексте документа.

День виноградаря и винодела будет отмечаться каждый год во второе воскресенье ноября.

Указ президента Телеграм\Алексей Гончарук

Напомним, что в Украине утвердили новый праздник – День фермера, который будет ежегодно отмечаться 19 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля в Украине отмечают День архитектуры. По народному календарю отмечается Ярилин день – праздник также называют "Макушка лета".