Из Киева в Одессу за 1,5 часа: Криклий заинтриговал супербыстрыми поездами

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в перспективе в Украине будет возможно съездить поездом из Киева в Одессу всего за полтора часа. Тогда как, например, в Варшаву, Бухарест или Будапешт – за три.
Такими грандиозными планами он поделился во время церемонии подписания меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между "Укрзалізниця" и китайской компанией CRCC. Об этом сообщает сайт Мининфраструктуры.
По словам министра, имеющие богатый опыт в этой сфере китайские партнеры будут привлечены к модернизации украинской железной дороги.
Владислав Криклий анонсировал супербыстрые поезда в Украине
Среди других плюсов Криклий отметил то, что после подписания такого документа инвесторы "получат сигнал" об улучшении инвестиционного климата в Украине.
"Мы стремимся привлечь прямые структурные инвестиции в создание комплекса высокоскоростного железнодорожного сообщения не только между городами-миллионниками в Украине, но и в рамках европейской интеграции, а также выполнения Соглашения об ассоциации в буквальном смысле привести Украину в Европу", – сказал он.
Подписано Меморандум о сотрудничестве между "Укрзалізниця" и китайской компанией
mtu.gov.ua
Министр надеется, что в результате сотрудничества между "Укрзализныцей" и CRCC значительно улучшится состояние транспортной инфраструктуры страны.
"Когда добраться по железной дороге в Варшаву, Будапешт и Бухарест можно будет не более чем за три часа, а из Киева в Одессу поезд будет идти полтора часа вместо нынешних 7-8", – заявил Криклий.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев насмешило странное объявление в поезде Интерсити, написанное на суржике.
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