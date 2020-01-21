Из Киева в Одессу за 1,5 часа: Криклий заинтриговал супербыстрыми поездами

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в перспективе в Украине будет возможно съездить поездом из Киева в Одессу всего за полтора часа. Тогда как, например, в Варшаву, Бухарест или Будапешт – за три.

Такими грандиозными планами он поделился во время церемонии подписания меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между "Укрзалізниця" и китайской компанией CRCC. Об этом сообщает сайт Мининфраструктуры.

По словам министра, имеющие богатый опыт в этой сфере китайские партнеры будут привлечены к модернизации украинской железной дороги.

Владислав Криклий анонсировал супербыстрые поезда в Украине

Среди других плюсов Криклий отметил то, что после подписания такого документа инвесторы "получат сигнал" об улучшении инвестиционного климата в Украине.

"Мы стремимся привлечь прямые структурные инвестиции в создание комплекса высокоскоростного железнодорожного сообщения не только между городами-миллионниками в Украине, но и в рамках европейской интеграции, а также выполнения Соглашения об ассоциации в буквальном смысле привести Украину в Европу", – сказал он.

Подписано Меморандум о сотрудничестве между "Укрзалізниця" и китайской компанией mtu.gov.ua

Министр надеется, что в результате сотрудничества между "Укрзализныцей" и CRCC значительно улучшится состояние транспортной инфраструктуры страны.

"Когда добраться по железной дороге в Варшаву, Будапешт и Бухарест можно будет не более чем за три часа, а из Киева в Одессу поезд будет идти полтора часа вместо нынешних 7-8", – заявил Криклий.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев насмешило странное объявление в поезде Интерсити, написанное на суржике.

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