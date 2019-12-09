"Искандеры уже икают": в Крыму начали жаловаться на РФ из-за санкций

Жители временно оккупированного Россией Крыма постоянно сталкиваются с неудобствами из-за международных санкций против РФ.

Больше всего неудобств крымчане испытывают в финансовой сфере. Международные платежные системы и сервисы денежных переводов в Крыму уже несколько лет не работают, пишет Крым.Реалии.

Часто жители Крыма в соцсетях жалуются на отсутствие банкоматов, невозможность перевода денег или посылок из-за границы.

В Крыму начали жаловаться на РФ из-за санкций

"Яндекс-карты тоже не доставляют в Крым. Мне отказали в перевыпуске карты ввиду невозможности выдачи по месту моего жительства. Не высылают", – рассказал крымчанин Игорь Кириченко.

По словам еще одного жителя аннексированного полуострова Андрея Терехова, он столкнулся с трудностями из-за того, что в Крыму нет почты России, поскольку это международная компания и она не работает с полуостровом из-за санкций.

"У нас почта Крыма. Пойми, в Крыму все через одно место надо заказывать, включая впн, выезжая в Краснодарский край, у нас и киви-терминалов на самом деле нет, на всех чеках обслуживаются в Краснодарском крае, вместо нормальных российских банков – у нас в Крыму подвидом этих банков успешно оболванивают крымчан микрозаймы, у которых в реквизитах оплаты стоят Сбербанк, Втб-24, Альфа-банк.

Все отжатые магазины сменили названия: был АТБ – стал Пуд, Эпицентр превратился в Нова-центр. Сегодня началась продажа билетов на чемпионат Европы по футболу в Санкт-Петербурге, но Крыма там нет, так как он является частью Украины на сайте УЕФА.

МТС – и та не признала Крым, сейчас продает все вышки и оборудование в Украине и покидает Крым, будет опять непонятно какая левая связь, которая не попадает под санкции, ни Билайна, ни Мегафона здесь никогда не будет", – говорит он.

Крым. Начали за Western Union, а закончили за "задолбали эти камни с неба. Не может россия обеспечить людям нормальную, жизнь пусть вернет назад Украине". Прочтите pic.twitter.com/1FScQSZb54 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 14 сентября 2019 г.

Ух ты. Оказывается, раше-система QIWI не только свои банковские карты в Крым не шлёт, но и отказывается пополнять счета крымских мобильных операторов (скриншот отсюда: https://t.co/JovWdiTFN7). Искандеры уже икают. pic.twitter.com/sSwVIOYGiG — Wasily Crimea (@wasily_crimea) 6 декабря 2019 г.

обычный крымчанин, не имеющий долгов и кредитов сейчас и при Украине тоже, кстати, решил открыть на материке себе дебитовую карту, подал заявку и стал ждать...

но с аусвайсом не обилечивают на России

ибо Крым-Украина

в РФ помнят это.Особенно банки pic.twitter.com/VojbZBWBqj — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 25 сентября 2019 г.

Даже если крымчанам помогают "танцы с бубном" провести оплату на Али, то в дело вступают продавцы и отменяют заказы.

Справедливости ради отмечу, что некоторые изголяются и заказ таки проходит, но таких все меньше с каждым днем. Банят безжалостно. pic.twitter.com/kRZuUoRTSG — Утомленный Парадами (@SouthUkr) 28 сентября 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, компания "ТИС-Крым", перевозившая российских военных во время оккупации Россией Крыма, до сих пор возит людей через Керченский пролив. Ее так и не настигли украинские и международные санкции.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!