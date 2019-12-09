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9 декабря • обновлено в 11:57
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"Искандеры уже икают": в Крыму начали жаловаться на РФ из-за санкций

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Жители временно оккупированного Россией Крыма постоянно сталкиваются с неудобствами из-за международных санкций против РФ.

Больше всего неудобств крымчане испытывают в финансовой сфере. Международные платежные системы и сервисы денежных переводов в Крыму уже несколько лет не работают, пишет Крым.Реалии.

Часто жители Крыма в соцсетях жалуются на отсутствие банкоматов, невозможность перевода денег или посылок из-за границы.

В Крыму начали жаловаться на РФ из-за санкций

В Крыму начали жаловаться на РФ из-за санкций

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"Яндекс-карты тоже не доставляют в Крым. Мне отказали в перевыпуске карты ввиду невозможности выдачи по месту моего жительства. Не высылают", – рассказал крымчанин Игорь Кириченко.

По словам еще одного жителя аннексированного полуострова Андрея Терехова, он столкнулся с трудностями из-за того, что в Крыму нет почты России, поскольку это международная компания и она не работает с полуостровом из-за санкций.

"У нас почта Крыма. Пойми, в Крыму все через одно место надо заказывать, включая впн, выезжая в Краснодарский край, у нас и киви-терминалов на самом деле нет, на всех чеках обслуживаются в Краснодарском крае, вместо нормальных российских банков – у нас в Крыму подвидом этих банков успешно оболванивают крымчан микрозаймы, у которых в реквизитах оплаты стоят Сбербанк, Втб-24, Альфа-банк.

Все отжатые магазины сменили названия: был АТБ – стал Пуд, Эпицентр превратился в Нова-центр. Сегодня началась продажа билетов на чемпионат Европы по футболу в Санкт-Петербурге, но Крыма там нет, так как он является частью Украины на сайте УЕФА.

МТС – и та не признала Крым, сейчас продает все вышки и оборудование в Украине и покидает Крым, будет опять непонятно какая левая связь, которая не попадает под санкции, ни Билайна, ни Мегафона здесь никогда не будет", – говорит он.

Как писал OBOZREVATEL, компания "ТИС-Крым", перевозившая российских военных во время оккупации Россией Крыма, до сих пор возит людей через Керченский пролив. Ее так и не настигли украинские и международные санкции.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
санкции
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Хо Хол
Хо Хол
Очередные сальные мрии. Главное верьте в это, xpюканы :D
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