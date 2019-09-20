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20 сентября • обновлено в 06:12
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Идут заморозки: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

1.6т Читать материал на украинском

В Украине пятница, 20 сентября, будет дождливой и холодной – температура воздуха продолжит снижаться.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Холоднее всего при этом будет в центре страны.

Новости
Дожди и заморозки: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Здесь температура воздуха едва достигнет +13 градусов, пройдут дожди. На западе страны сухо и до +15. В центре также +15, но возможны осадки. На востоке +14…+16 градусов. На юге ожидается до +18, но прогнозируются дожди.

В Киеве 20 сентября ожидается дождливая погода. Температура воздуха достигнет +13 градусов. Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях – заморозки.

Идут заморозки: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

Идут заморозки: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, зима в 2020 году в Европе будет самой холодной за последние 30 лет. Так, британские метеорологи предупредили о циклоне "Монстр с востока".

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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