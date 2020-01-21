"Иди на..." Городской глава Сум опозорился купанием на Крещение. Фото и видео

Мэр Сум Александр Лысенко попал под насмешки в своем городе после того, как искупался на Крещение 19 января и дал об этом интервью журналистам.

В частности, он живо рассказывал о своем погружении в воду на фоне моста, разрисованного красноречивыми надписями, которые попали в объектив камер. Сам мэр без подозрений тоже обнародовал в Facebook это видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, когда глава города делился впечатлениями с кореспондентами, позади него на опоре моста красовались недвусмысленные слова: "Иди на*уй".

Александр Лысенко

Ролик набрал огромную популярность в соцсети. Его посмотрели более 16 тысяч человек.

При этом в комментариях подписчики отметили, что оператору следовало быть внимательнее и снимать мэра с другого ракурса.

Мэр Сум опозорился купанием на Крещение Facebook/Александр Лысенко

"Оператор мог бы и немного левее снимать! Ну вы поняли! Будьте людьми хоть в праздник!!! Бог всем в помощь!" – прокомментировал пользователь соцсети.

Мэр Сум опозорился купанием на Крещение Facebook/Александр Лысенко

Отмечается, что Александр Лысенко руководит Сумами с мая 2014 года.

Скриншот комментариев Facebook/Александр Лысенко

Как сообщал OBOZREVATEL, в ПЦУ развенчали главный миф о Крещении. По словам священнослужителей, вода не смывает грехи.

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