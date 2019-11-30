Идет зима: синоптики предупредили о резком похолодании в Украине

В субботу, 30 ноября, в Украине ожидаются дожди местами с мокрым снегом.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, отмечая, что с Западной Европы идут прохладные воздушные массы.

По прогнозу синоптиков ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, на востоке и юге возможны порывы до 15-20 м/с.

Средняя температура в Украине в течение суток будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла. Теплее всего будет в южных регионах, там воздух прогреется до +10+12.

В Киеве в сегодня ожидается местами небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер западный 7-12 м/с, температура в течение суток будет +1+3.

Погода в Украине Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло рассказал, что погода в первую неделю декабря на всей территории Украины будет неустойчивой.

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