Идет шторм: синоптики предупредили об опасной погоде в Украине

В воскресенье, 15 июля, в Украину придут грозы, дожди и сильный ветер.

Сухо будет только в двух областях, Херсонской и Николаевской. Температура воздуха по всей Украине опустится на один-два градуса: так, в восточных областях днем в среднем 27-28 градусов тепла, в центре страны – 23-26 градусов, в западных областях – от 19 до 21 градуса выше нуля, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник, 16 июля, дожди с грозами обещают во всех регионах страны. Температура воздуха останется такой же, как и в воскресенье.

Во вторник, 17 июля, всю Украину продолжит заливать дождями, при этом станет немного теплее: на западе днем в среднем 21-23 градуса, в центре и в северных областях – 24-27 градусов, в восточных областях 27-29 градусов выше нуля, и на юге – от 28 до 30 градусов.

В среду, 18 июля, продолжатся дожди и грозы, температура воздуха останется неизменной – до 23 градусов в западных областях и до 29-30 на востоке и на юге.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца лета 2018 года 40-градусной жары не прогнозируется. Июль продержится в комфортных для населения погодных условиях.