"Идем к капитуляции": разведчик, вывозивший Цемаха, указал на тревожный нюанс

Выдача России террориста "ДНР", подозреваемого в катастрофе рейса МН17 Владимира Цемаха и разведение войск на Донбассе могут стать шагами Украины на пути капитуляции к перед Кремлем.

Такое мнение выразил в эфире программы "Свобода слова" командир подразделения Александр Старина, разведчик, который участвовал в спецоперации по захвату боевика "ДНР" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Понимаете, есть такой момент, говорят о цене, которая заплачена за его вывод. Погиб мой товарищ боевой, с которым мы с 14-го каждый день служили. Другой товарищ получил травму. Вопрос даже не в том, что была заплачена такая цена. Мы знаем, ради чего мы находимся здесь. Мы знаем, что с нами может произойти в любой момент. Суть не в этом была для нас всех. Мы видим, что здесь происходит в районе — это разведение войск. Видим выдачу Цемаха, это все звенья одной цепи, которые ведут, к сожалению, не просто к миру, а как было уже сказано, к капитуляции. И вот это вот действительно нас очень сильно волнует", – пояснил разведчик в ответ на вопрос, задело ли его освобождение Цемаха.

Разведчик сделал тревожное заявление по выдаче Цемаха

Первый заместитель главы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко, который комментировал слова Старины, заверил, что Цемах предстал перед следствием и его освобождение не приведет к озвученным последствиям.

"Мне кажется, сегодня президент несколько раз, на разных площадках повторил, что мы не будем сдавать ни территории, ни людей и что, цитируя господина Климкина, понимание этих процессов в правильном порядке для Украины, в границах интересов Украины, у президента. Относительно Цемаха, то с ним были проведены следственные действия, я понимаю, что это морально, психологически, возможно для кого то была тяжелая ситуация, что его обменяли. Но все необходимые следственные действия были проведены с ним, со стороны наших партнеров тоже", – заявил он.

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