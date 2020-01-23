Главная Новости
24 января • обновлено в 01:57
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Холопское отродье в нищете": сеть поразило видео явления Путина к народу

999
Читать материал на украинском

В сети высмеяли "царское" отношение президента РФ Владимира Путина к своим гражданам.

В Twitter на странице "Разбираются. Потерпите" опубликовали видео, на котором показано общение главы Кремля с людьми в одном из провинциальных городов.

На записи видно, что люди тянут руки к Путину, здороваются и благодарят. Россияне просят навести порядок с чиновниками и просят, чтобы их президент почаще к ним приезжал.

Нищета в России

Нищета в России

Пользователи сети неоднозначно восприняли такое видео. В соцсетях писали, что Путин подобно царю приехал к своим холопам.

"Холопское отродье, в нищете, забвении, но зато у царя "крепкая рука", чтобы душить вас", "Охранников больше чем "народа". Будто на оккупированной территории", "А ведь там не поддельное выражение благолепия на лицах людей. Прикоснулись к чуду животворному. И детям своим будут передавать свою причастность к явлению Путина народу", "Спасибо товарищу Путину за счастливую колхозную жизнь", "Стыдно и горько", – негодовали в сети.

"Холопское отродье в нищете": сеть поразило видео явления Путина к народу

Скриншот

"Холопское отродье в нищете": сеть поразило видео явления Путина к народу

Скриншот

"Холопское отродье в нищете": сеть поразило видео явления Путина к народу

Скриншот

"Холопское отродье в нищете": сеть поразило видео явления Путина к народу

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин поделился советом о том, как нужно молиться Богу, и попал под волну насмешек.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
соцсети Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
4
Смешно
2
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги