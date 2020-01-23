"Холопское отродье в нищете": сеть поразило видео явления Путина к народу

В сети высмеяли "царское" отношение президента РФ Владимира Путина к своим гражданам.

В Twitter на странице "Разбираются. Потерпите" опубликовали видео, на котором показано общение главы Кремля с людьми в одном из провинциальных городов.

На записи видно, что люди тянут руки к Путину, здороваются и благодарят. Россияне просят навести порядок с чиновниками и просят, чтобы их президент почаще к ним приезжал.

Нищета в России

Пользователи сети неоднозначно восприняли такое видео. В соцсетях писали, что Путин подобно царю приехал к своим холопам.

"Холопское отродье, в нищете, забвении, но зато у царя "крепкая рука", чтобы душить вас", "Охранников больше чем "народа". Будто на оккупированной территории", "А ведь там не поддельное выражение благолепия на лицах людей. Прикоснулись к чуду животворному. И детям своим будут передавать свою причастность к явлению Путина народу", "Спасибо товарищу Путину за счастливую колхозную жизнь", "Стыдно и горько", – негодовали в сети.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин поделился советом о том, как нужно молиться Богу, и попал под волну насмешек.

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